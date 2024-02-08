https://ria.ru/20240208/naemnik-1926094344.html

Киев стал вербовать латиноамериканских наемников, пишут СМИ

Киев стал вербовать латиноамериканских наемников, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024

Киев стал вербовать латиноамериканских наемников, пишут СМИ

Первые волны наемников прибывали на Украину из постсоветских и англоязычных стран, а в 2023 году Киев начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВСУ... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:41

2024-02-08T10:41

2024-02-08T10:41

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Первые волны наемников прибывали на Украину из постсоветских и англоязычных стран, а в 2023 году Киев начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВСУ лишь ради денег, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По словам офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури, первые волны наемников прибывали в основном из бывших советских государств, а также из англоязычных стран. Он добавил, что в 2023 году украинские военные создали инфраструктуру испаноязычных вербовщиков, инструкторов и младших оперативных офицеров. Бывший военный медик Эктор Берналь, руководящий центром тактической медицины под Боготой, заявил, что за последние восемь месяцев он обучил более 20 колумбийцев, которые впоследствии уехали на Украину для участия в боевых действиях. "Они похожи на латиноамериканских мигрантов, которые едут в США в поисках лучшего будущего", - заявил Берналь, отметив, что наемники из Колумбии мотивированы лишь экономической необходимостью, а не желанием защитить флаг другой страны. Как отмечает агентство, например, в Колумбии лишь генералы получают около 6 тысяч доллар в месяц, капралы - около 400 долларов в месяц, а опытные сержанты-инструктора - до 900 долларов. Минимальная зарплата в армии Колумбии составляет 330 долларов в месяц. При этом на Украине любой член ВСУ независимо от гражданства получает до 3,3 тысячи долларов в месяц. Кроме того, им положены выплаты до 28 тысяч долларов в случае ранения в зависимости от его тяжести, а в случае гибели родственники получат компенсацию в размере 400 тысяч долларов. При этом, как отмечает агентство, родственникам убитых на Украине наемников сложно получить какую-то информацию. Семья одного из них - уехавшего воевать на стороне ВСУ в августе 2023 года Оскара Трианы - потеряла с ним связь через шесть недель после прибытия на Украину. Им пришлось обращаться за информацией в посольство Украины в Перу и колумбийское консульство в Польше, так как в Боготе нет украинского посольства. Однако родственники Трианы не получили ответов на запросы. Украинские подразделение, в котором воевал Триана, сообщило Ассошиэйтед Пресс, что колумбиец официально числится пропавшим без вести. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926086344.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, колумбия, киев, вооруженные силы украины