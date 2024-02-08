https://ria.ru/20240208/moskva-1926187312.html

Стартовала регистрация на участие в новой бизнес-программе в Москве

Стартовала регистрация на участие в новой бизнес-программе в Москве - РИА Новости, 08.02.2024

Стартовала регистрация на участие в новой бизнес-программе в Москве

В столице открылся прием заявок на участие в новом потоке программы "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:18

2024-02-08T15:18

2024-02-08T15:18

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В столице открылся прием заявок на участие в новом потоке программы "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Кураторами станут 15 представителей сфер услуг, маркетинга, производства, строительства и других отраслей. В течение двухмесячного курса 100 предпринимателей будут работать над развитием своего дела вместе с профессионалами различных индустрий. Регистрация открыта до 27 февраля. "Проект действует в столице с 2021 года. С тех пор его востребованность выросла больше чем в два раза. Как показал опрос выпускников прошлого года, каждый третий увеличил оборот и клиентскую базу, а каждый четвертый вывел на рынок новый продукт. Всего поддержкой экспертов воспользовались уже две тысячи предпринимателей", — сказала заммэра столицы Наталья Сергунина, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что в роли наставников выступают бизнесмены, которые специализируются на одном из ключевых аспектов — продажах, маркетинге или управлении. Они помогают участникам найти точки роста, рассказывают, как вывести предприятие на новый уровень, а также знакомят с мерами поддержки. 15 представителей сфер услуг, маркетинга, производства, строительства и прочих отраслей выступят в роли кураторов в предстоящем потоке. 28 февраля на первой встрече пройдет распределение по наставникам. Остальные занятия будут проводиться очно и онлайн. Реализация программы соответствует задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20240208/moloko-1926122467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, москва, наталья сергунина, предприниматели