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Стартовала регистрация на участие в новой бизнес-программе в Москве - РИА Новости, 08.02.2024
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15:18 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/moskva-1926187312.html
Стартовала регистрация на участие в новой бизнес-программе в Москве
Стартовала регистрация на участие в новой бизнес-программе в Москве - РИА Новости, 08.02.2024
Стартовала регистрация на участие в новой бизнес-программе в Москве
В столице открылся прием заявок на участие в новом потоке программы "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:18
2024-02-08T15:18
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В столице открылся прием заявок на участие в новом потоке программы "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Кураторами станут 15 представителей сфер услуг, маркетинга, производства, строительства и других отраслей. В течение двухмесячного курса 100 предпринимателей будут работать над развитием своего дела вместе с профессионалами различных индустрий. Регистрация открыта до 27 февраля. "Проект действует в столице с 2021 года. С тех пор его востребованность выросла больше чем в два раза. Как показал опрос выпускников прошлого года, каждый третий увеличил оборот и клиентскую базу, а каждый четвертый вывел на рынок новый продукт. Всего поддержкой экспертов воспользовались уже две тысячи предпринимателей", — сказала заммэра столицы Наталья Сергунина, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что в роли наставников выступают бизнесмены, которые специализируются на одном из ключевых аспектов — продажах, маркетинге или управлении. Они помогают участникам найти точки роста, рассказывают, как вывести предприятие на новый уровень, а также знакомят с мерами поддержки. 15 представителей сфер услуг, маркетинга, производства, строительства и прочих отраслей выступят в роли кураторов в предстоящем потоке. 28 февраля на первой встрече пройдет распределение по наставникам. Остальные занятия будут проводиться очно и онлайн. Реализация программы соответствует задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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твой бизнес – новости, москва, наталья сергунина, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Москва, Наталья Сергунина, Предприниматели

Стартовала регистрация на участие в новой бизнес-программе в Москве

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыСтартовала регистрация на участие в новой бизнес-программе в Москве
Стартовала регистрация на участие в новой бизнес-программе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Стартовала регистрация на участие в новой бизнес-программе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В столице открылся прием заявок на участие в новом потоке программы "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Кураторами станут 15 представителей сфер услуг, маркетинга, производства, строительства и других отраслей. В течение двухмесячного курса 100 предпринимателей будут работать над развитием своего дела вместе с профессионалами различных индустрий. Регистрация открыта до 27 февраля.
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"Проект действует в столице с 2021 года. С тех пор его востребованность выросла больше чем в два раза. Как показал опрос выпускников прошлого года, каждый третий увеличил оборот и клиентскую базу, а каждый четвертый вывел на рынок новый продукт. Всего поддержкой экспертов воспользовались уже две тысячи предпринимателей", — сказала заммэра столицы Наталья Сергунина, ее слова приводит пресс-служба.
Там отметили, что в роли наставников выступают бизнесмены, которые специализируются на одном из ключевых аспектов — продажах, маркетинге или управлении. Они помогают участникам найти точки роста, рассказывают, как вывести предприятие на новый уровень, а также знакомят с мерами поддержки.
15 представителей сфер услуг, маркетинга, производства, строительства и прочих отраслей выступят в роли кураторов в предстоящем потоке.
28 февраля на первой встрече пройдет распределение по наставникам. Остальные занятия будут проводиться очно и онлайн.
Реализация программы соответствует задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиМоскваНаталья СергунинаПредприниматели
 
 
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