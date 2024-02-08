https://ria.ru/20240208/moskva-1926152619.html
За полтора суток в отдельных районах Москвы прирост снега составил до 23 см
За полтора суток в отдельных районах Москвы прирост снега составил до 23 см - РИА Новости, 08.02.2024
За полтора суток в отдельных районах Москвы прирост снега составил до 23 см
С 7 по 8 февраля в отдельных районах Москвы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров, что на 60% выше месячной нормы, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:32
2024-02-08T13:32
2024-02-08T13:32
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москва
петр бирюков
снегопад в москве
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. С 7 по 8 февраля в отдельных районах Москвы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров, что на 60% выше месячной нормы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С 7 по 8 февраля в отдельных районах столицы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, отметив, что такой прирост снега на 60% выше месячной нормы. Заммэра сообщил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме. "Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности задействованы 150 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – сказал Бирюков. В сообщении отмечается, что в 11.00 коммунальная техника приступит к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Особое внимание – очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "В течение всего светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
https://realty.ria.ru/20240208/ukrasheniya-1925635536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, снегопад в москве, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве, Московское центральное кольцо (МЦК), Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. С 7 по 8 февраля в отдельных районах Москвы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров, что на 60% выше месячной нормы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С 7 по 8 февраля в отдельных районах столицы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, отметив, что такой прирост снега на 60% выше месячной нормы.
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Заммэра сообщил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме.
"Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности задействованы 150 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – сказал Бирюков.
В сообщении отмечается, что в 11.00 коммунальная техника приступит к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Особое внимание – очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"В течение всего светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.