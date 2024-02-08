https://ria.ru/20240208/moshennichestvo-1926170328.html
"Сбер" предупредил о новой схеме мошенничества
"Сбер" предупредил о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 08.02.2024
"Сбер" предупредил о новой схеме мошенничества
Мошенники стали звонить россиянам в мессенджерах с просьбой оплатить налоговую задолженность, говорится в материалах Сбербанка. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:24
2024-02-08T14:24
2024-02-08T14:24
технологии
сбер
сбербанк россии
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам в мессенджерах с просьбой оплатить налоговую задолженность, говорится в материалах Сбербанка. "Звонок в мессенджере: у вас налоговая задолженность. Если о таком вам сообщают в мессенджерах и просят сразу оплатить, то вам звонят мошенники", - говорится в Telegram-канале банка. "Сбер" поясняет, что "сотрудники Федеральной налоговой службы не используют этот способ связи" и призывает проверять наличие задолженности в личном кабинете налоговой или приложении банка. Ранее в январе ФНС России предупредила, что мошенники стали под ее видом рассылать электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика.
https://ria.ru/20240119/sberbank-1922264119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сбер, сбербанк россии, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Технологии, Сбер, Сбербанк России, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
"Сбер" предупредил о новой схеме мошенничества
"Сбер" предупредил о мошенниках, которые звонят от имени ФНС в мессенджерах