https://ria.ru/20240208/moshennichestvo-1926170328.html

"Сбер" предупредил о новой схеме мошенничества

"Сбер" предупредил о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 08.02.2024

"Сбер" предупредил о новой схеме мошенничества

Мошенники стали звонить россиянам в мессенджерах с просьбой оплатить налоговую задолженность, говорится в материалах Сбербанка. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:24

2024-02-08T14:24

2024-02-08T14:24

технологии

сбер

сбербанк россии

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам в мессенджерах с просьбой оплатить налоговую задолженность, говорится в материалах Сбербанка. "Звонок в мессенджере: у вас налоговая задолженность. Если о таком вам сообщают в мессенджерах и просят сразу оплатить, то вам звонят мошенники", - говорится в Telegram-канале банка. "Сбер" поясняет, что "сотрудники Федеральной налоговой службы не используют этот способ связи" и призывает проверять наличие задолженности в личном кабинете налоговой или приложении банка. Ранее в январе ФНС России предупредила, что мошенники стали под ее видом рассылать электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика.

https://ria.ru/20240119/sberbank-1922264119.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, сбер, сбербанк россии, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)