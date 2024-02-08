https://ria.ru/20240208/moloko-1926122467.html

Алтайские фермы-грантополучатели произвели 53 тысячи тонн молока

Алтайские фермы-грантополучатели произвели 53 тысячи тонн молока - РИА Новости, 08.02.2024

Алтайские фермы-грантополучатели произвели 53 тысячи тонн молока

В Алтайском крае производство молока за 2023 год на фермах грантополучателей достигло 53 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:01

2024-02-08T12:01

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Алтайском крае производство молока за 2023 год на фермах грантополучателей достигло 53 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства региона. Министерство сельского хозяйства региона опубликовало данные отчетности за минувший год аграриев, которые получали гранты на развитие животноводства по программам поддержки фермерства и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Как отметили в пресс-службе, в хозяйствах выросло поголовье скота, а также объемы производства продукции животноводства. По состоянию на 1 января этого года, поголовье крупного рогатого скота в секторе грантополучателей превысило 42,3 тысячи, что на 9% больше, чем год назад. На начало 2024 года насчитывалось около 16,9 тысячи коров. Дойное стадо за год приросло почти на 7%. Производство молока за прошлый год на фермах грантополучателей достигло 53 тысяч тонн, что больше показателя 2022 года на 8%. Увеличение обусловлено в первую очередь наращиванием продуктивности коров, она за год выросла почти на 5%. Увеличиваются и среднесуточные приросты молодняка, показатель вырос на 3%, а производство скота и птицы на убой - почти на 35% (4,9 тысячи тонн).

https://ria.ru/20240208/buryatiya-1926105993.html

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Артем Смирнов

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