Рейтинг@Mail.ru
Алтайские фермы-грантополучатели произвели 53 тысячи тонн молока - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
12:01 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/moloko-1926122467.html
Алтайские фермы-грантополучатели произвели 53 тысячи тонн молока
Алтайские фермы-грантополучатели произвели 53 тысячи тонн молока - РИА Новости, 08.02.2024
Алтайские фермы-грантополучатели произвели 53 тысячи тонн молока
В Алтайском крае производство молока за 2023 год на фермах грантополучателей достигло 53 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:01
2024-02-08T12:01
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926121571_0:168:3076:1898_1920x0_80_0_0_559d4772204c7571af034224df733f78.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Алтайском крае производство молока за 2023 год на фермах грантополучателей достигло 53 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства региона. Министерство сельского хозяйства региона опубликовало данные отчетности за минувший год аграриев, которые получали гранты на развитие животноводства по программам поддержки фермерства и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Как отметили в пресс-службе, в хозяйствах выросло поголовье скота, а также объемы производства продукции животноводства. По состоянию на 1 января этого года, поголовье крупного рогатого скота в секторе грантополучателей превысило 42,3 тысячи, что на 9% больше, чем год назад. На начало 2024 года насчитывалось около 16,9 тысячи коров. Дойное стадо за год приросло почти на 7%. Производство молока за прошлый год на фермах грантополучателей достигло 53 тысяч тонн, что больше показателя 2022 года на 8%. Увеличение обусловлено в первую очередь наращиванием продуктивности коров, она за год выросла почти на 5%. Увеличиваются и среднесуточные приросты молодняка, показатель вырос на 3%, а производство скота и птицы на убой - почти на 35% (4,9 тысячи тонн).
https://ria.ru/20240208/buryatiya-1926105993.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926121571_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_92400f71d4e161d953ab11e68d829c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край

Алтайские фермы-грантополучатели произвели 53 тысячи тонн молока

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПасущаяся корова в горах Республики Алтай
Пасущаяся корова в горах Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пасущаяся корова в горах Республики Алтай
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Алтайском крае производство молока за 2023 год на фермах грантополучателей достигло 53 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министерство сельского хозяйства региона опубликовало данные отчетности за минувший год аграриев, которые получали гранты на развитие животноводства по программам поддержки фермерства и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Туристы на смотровой площадке на Лысой горе в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Более 100 млн рублей получит Бурятия на развитие туризма в 2024 году
Вчера, 11:23
Как отметили в пресс-службе, в хозяйствах выросло поголовье скота, а также объемы производства продукции животноводства.
По состоянию на 1 января этого года, поголовье крупного рогатого скота в секторе грантополучателей превысило 42,3 тысячи, что на 9% больше, чем год назад. На начало 2024 года насчитывалось около 16,9 тысячи коров. Дойное стадо за год приросло почти на 7%.
Производство молока за прошлый год на фермах грантополучателей достигло 53 тысяч тонн, что больше показателя 2022 года на 8%. Увеличение обусловлено в первую очередь наращиванием продуктивности коров, она за год выросла почти на 5%. Увеличиваются и среднесуточные приросты молодняка, показатель вырос на 3%, а производство скота и птицы на убой - почти на 35% (4,9 тысячи тонн).
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала