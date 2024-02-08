https://ria.ru/20240208/mitingi-1926191021.html
В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая
В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая - РИА Новости, 08.02.2024
В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая
Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов до 1 мая 2024 года из-за угрозы терактов и провокаций, сообщает областное правительство. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:25
2024-02-08T15:25
2024-02-08T15:33
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов до 1 мая 2024 года из-за угрозы терактов и провокаций, сообщает областное правительство."Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024 года. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций", - говорится в сообщении.Губернатор региона Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении вопросов у жителей были организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами.
https://ria.ru/20240131/provokatsii-1924594087.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая
В Ленинградской области ограничили проведение митингов из-за угрозы терактов