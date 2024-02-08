https://ria.ru/20240208/mitingi-1926191021.html

В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая

В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая - РИА Новости, 08.02.2024

В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая

Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов до 1 мая 2024 года из-за угрозы терактов и провокаций, сообщает областное правительство. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:25

2024-02-08T15:25

2024-02-08T15:33

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов до 1 мая 2024 года из-за угрозы терактов и провокаций, сообщает областное правительство."Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024 года. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций", - говорится в сообщении.Губернатор региона Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении вопросов у жителей были организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами.

https://ria.ru/20240131/provokatsii-1924594087.html

ленинградская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, александр дрозденко