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В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая - РИА Новости, 08.02.2024
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15:25 08.02.2024 (обновлено: 15:33 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/mitingi-1926191021.html
В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая
В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая - РИА Новости, 08.02.2024
В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая
Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов до 1 мая 2024 года из-за угрозы терактов и провокаций, сообщает областное правительство. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:25
2024-02-08T15:33
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов до 1 мая 2024 года из-за угрозы терактов и провокаций, сообщает областное правительство."Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024 года. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций", - говорится в сообщении.Губернатор региона Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении вопросов у жителей были организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами.
https://ria.ru/20240131/provokatsii-1924594087.html
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области ограничили проведение митингов до 1 мая

В Ленинградской области ограничили проведение митингов из-за угрозы терактов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов до 1 мая 2024 года из-за угрозы терактов и провокаций, сообщает областное правительство.
"Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024 года. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций", - говорится в сообщении.
Губернатор региона Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении вопросов у жителей были организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента
31 января, 15:24
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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