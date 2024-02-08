Рейтинг@Mail.ru
Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/mishustin-1926180419.html
Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин
Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.02.2024
Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин
Правительство продолжит оказывать необходимую помощь ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, в том числе, восстанавливать разрушенную инфраструктуру,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:54
2024-02-08T14:54
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923220521_0:1542:2048:2694_1920x0_80_0_0_12d7aebe27548b324feddc57d6ab8f88.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство продолжит оказывать необходимую помощь ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, в том числе, восстанавливать разрушенную инфраструктуру, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство продолжит оказывать необходимую помощь этим регионам, в том числе, восстанавливая разрушенную инфраструктуру, создавая рабочие места и обеспечивая нормальные условия жизни для граждан России", - сказал он на заседании правительства.
https://ria.ru/20231221/zhile-1917203247.html
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923220521_0:1233:2048:2769_1920x0_80_0_0_4614a0e42932abfd2eed2ef61e3967fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, донецкая народная республика
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика
Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин

Мишустин: кабмин продолжит оказывать помощь новым регионам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство продолжит оказывать необходимую помощь ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, в том числе, восстанавливать разрушенную инфраструктуру, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит оказывать необходимую помощь этим регионам, в том числе, восстанавливая разрушенную инфраструктуру, создавая рабочие места и обеспечивая нормальные условия жизни для граждан России", - сказал он на заседании правительства.
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
В ЛНР детям-сиротам предоставят сертификаты на покупку жилья
21 декабря 2023, 14:13
 
Луганская Народная РеспубликаХерсонская областьМихаил МишустинДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала