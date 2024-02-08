https://ria.ru/20240208/mishustin-1926180419.html
Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин
Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.02.2024
Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин
Правительство продолжит оказывать необходимую помощь ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, в том числе, восстанавливать разрушенную инфраструктуру,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:54
2024-02-08T14:54
2024-02-08T14:54
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство продолжит оказывать необходимую помощь ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, в том числе, восстанавливать разрушенную инфраструктуру, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство продолжит оказывать необходимую помощь этим регионам, в том числе, восстанавливая разрушенную инфраструктуру, создавая рабочие места и обеспечивая нормальные условия жизни для граждан России", - сказал он на заседании правительства.
https://ria.ru/20231221/zhile-1917203247.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, донецкая народная республика
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика
Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин
Мишустин: кабмин продолжит оказывать помощь новым регионам