https://ria.ru/20240208/mishustin-1926180419.html

Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин

Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.02.2024

Правительство продолжит оказывать помощь новым регионам, заявил Мишустин

Правительство продолжит оказывать необходимую помощь ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, в том числе, восстанавливать разрушенную инфраструктуру,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:54

2024-02-08T14:54

2024-02-08T14:54

луганская народная республика

херсонская область

михаил мишустин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство продолжит оказывать необходимую помощь ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, в том числе, восстанавливать разрушенную инфраструктуру, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство продолжит оказывать необходимую помощь этим регионам, в том числе, восстанавливая разрушенную инфраструктуру, создавая рабочие места и обеспечивая нормальные условия жизни для граждан России", - сказал он на заседании правительства.

https://ria.ru/20231221/zhile-1917203247.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, донецкая народная республика