https://ria.ru/20240208/medved-1926110657.html

В Японии начнут отслеживать численность медведей

В Японии начнут отслеживать численность медведей - РИА Новости, 08.02.2024

В Японии начнут отслеживать численность медведей

Власти Японии уже в апреле этого года хотят включить медведей в субсидируемую государством программу по контролю за популяцией определенных видов животных, что... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:25

2024-02-08T11:25

2024-02-08T11:25

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ТОКИО, 8 фев - РИА Новости. Власти Японии уже в апреле этого года хотят включить медведей в субсидируемую государством программу по контролю за популяцией определенных видов животных, что откроет возможность для начала их выборочного отлова, заявил министр окружающей среды Синтаро Ито. Как сообщает агентство Киодо, ранее в четверг экспертная панель при министерстве окружающей среды Японии предложила включить медведей в так называемую "программу по контролю и отлову определенных видов диких животных и птиц", которая в настоящее время распространяется только на японских пятнистых оленей и диких кабанов. В рамках данной программы меры по выборочному отлову и изучению животных для контроля их популяции субсидируются за счет государства. В частности, в рамках сформулированного инициативы предлагается создать зону с четкими границами между местом проживания людей и территорией обитания медведей. Также будет начат мониторинг численности медведей в этих зонах, а меры по отлову будут предприниматься лишь на основании оценок потенциального ущерба, чтобы не допустить создания угрозы исчезновения вида. Единственным исключением, по версии панели экспертов при министерстве окружающей среды Японии, должны стать гималайские медведи, населяющие регион Сикоку на западе страны и считающиеся видом под угрозой исчезновения. Внесение медведей в эту программу может быть сделано уже в апреле, добавило агентство со ссылкой на слова главы ведомства. За девять месяцев прошлого года в Японии было зафиксировано 197 случаев нападений медведей на людей в 19 префектурах Японии, в результате которых погибли шесть человек и пострадали еще 212. Этот показать является рекордным с 2006 года, когда начала вестись подобная статистика.

https://ria.ru/20230703/otravlenie-1881969050.html

https://ria.ru/20230703/zoo-1881537149.html

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япония, в мире