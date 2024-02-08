https://ria.ru/20240208/mchs-1926112446.html

Названа причина схода грунта в Алма-Ате

Названа причина схода грунта в Алма-Ате - РИА Новости, 08.02.2024

Названа причина схода грунта в Алма-Ате

Причиной схода грунта в Алма-Ате, из-за чего погибли четыре человека, стал прорыв водопроводной трубы, заявили в пресс-службе государственного учреждения... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:32

2024-02-08T11:32

2024-02-08T11:35

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алма-ата

казахстан

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АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Причиной схода грунта в Алма-Ате, из-за чего погибли четыре человека, стал прорыв водопроводной трубы, заявили в пресс-службе государственного учреждения "Казселезащита" МЧС Казахстана. "Восьмого февраля... в 2 часа 20 минут в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунтов с последующим сходом оплывины (поверхностных масс грунта - ред.) на жилые частные дома", - говорится в сообщении. Сход грунта произошел в микрорайоне Тау-Самал, получили повреждения два дома. По данным МЧС, объем сошедшего грунта составил 3,2 тысячи кубометров. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек - мужчины, женщины и двух подростков 16 лет.

https://ria.ru/20240207/ingushetiya-1925878799.html

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в мире, алма-ата, казахстан