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Названа причина схода грунта в Алма-Ате
Названа причина схода грунта в Алма-Ате - РИА Новости, 08.02.2024
Названа причина схода грунта в Алма-Ате
Причиной схода грунта в Алма-Ате, из-за чего погибли четыре человека, стал прорыв водопроводной трубы, заявили в пресс-службе государственного учреждения... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:32
2024-02-08T11:32
2024-02-08T11:35
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АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Причиной схода грунта в Алма-Ате, из-за чего погибли четыре человека, стал прорыв водопроводной трубы, заявили в пресс-службе государственного учреждения "Казселезащита" МЧС Казахстана. "Восьмого февраля... в 2 часа 20 минут в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунтов с последующим сходом оплывины (поверхностных масс грунта - ред.) на жилые частные дома", - говорится в сообщении. Сход грунта произошел в микрорайоне Тау-Самал, получили повреждения два дома. По данным МЧС, объем сошедшего грунта составил 3,2 тысячи кубометров. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек - мужчины, женщины и двух подростков 16 лет.
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в мире, алма-ата, казахстан
В мире, Алма-Ата, Казахстан
Названа причина схода грунта в Алма-Ате
МЧС Казахстана: причиной схода грунта в Алма-Ате стал прорыв трубы
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Причиной схода грунта в Алма-Ате, из-за чего погибли четыре человека, стал прорыв водопроводной трубы, заявили в пресс-службе государственного учреждения "Казселезащита" МЧС Казахстана.
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"Восьмого февраля... в 2 часа 20 минут в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунтов с последующим сходом оплывины (поверхностных масс грунта - ред.) на жилые частные дома", - говорится в сообщении.
Сход грунта произошел в микрорайоне Тау-Самал, получили повреждения два дома. По данным МЧС, объем сошедшего грунта составил 3,2 тысячи кубометров. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек - мужчины, женщины и двух подростков 16 лет.
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