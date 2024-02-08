Рейтинг@Mail.ru
Названа причина схода грунта в Алма-Ате - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 08.02.2024 (обновлено: 11:35 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/mchs-1926112446.html
Названа причина схода грунта в Алма-Ате
Названа причина схода грунта в Алма-Ате - РИА Новости, 08.02.2024
Названа причина схода грунта в Алма-Ате
Причиной схода грунта в Алма-Ате, из-за чего погибли четыре человека, стал прорыв водопроводной трубы, заявили в пресс-службе государственного учреждения... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:32
2024-02-08T11:35
в мире
алма-ата
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926086522_0:126:960:666_1920x0_80_0_0_c0e9508c75a2f2a1909dc36aa9686129.jpg
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Причиной схода грунта в Алма-Ате, из-за чего погибли четыре человека, стал прорыв водопроводной трубы, заявили в пресс-службе государственного учреждения "Казселезащита" МЧС Казахстана. "Восьмого февраля... в 2 часа 20 минут в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунтов с последующим сходом оплывины (поверхностных масс грунта - ред.) на жилые частные дома", - говорится в сообщении. Сход грунта произошел в микрорайоне Тау-Самал, получили повреждения два дома. По данным МЧС, объем сошедшего грунта составил 3,2 тысячи кубометров. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек - мужчины, женщины и двух подростков 16 лет.
https://ria.ru/20240207/ingushetiya-1925878799.html
алма-ата
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926086522_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_c0dd325eaf31e015ba5f406aca07c059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алма-ата, казахстан
В мире, Алма-Ата, Казахстан
Названа причина схода грунта в Алма-Ате

МЧС Казахстана: причиной схода грунта в Алма-Ате стал прорыв трубы

© Фото : Департамент по чрезвычайным ситуациям города АлматыПоисково-спасательные работ в результате схода оплывины в Алматы
Поисково-спасательные работ в результате схода оплывины в Алматы - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Причиной схода грунта в Алма-Ате, из-за чего погибли четыре человека, стал прорыв водопроводной трубы, заявили в пресс-службе государственного учреждения "Казселезащита" МЧС Казахстана.
«
"Восьмого февраля... в 2 часа 20 минут в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунтов с последующим сходом оплывины (поверхностных масс грунта - ред.) на жилые частные дома", - говорится в сообщении.
Сход грунта произошел в микрорайоне Тау-Самал, получили повреждения два дома. По данным МЧС, объем сошедшего грунта составил 3,2 тысячи кубометров. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек - мужчины, женщины и двух подростков 16 лет.
Взрыв газа в частном доме в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии
7 февраля, 11:15
 
В миреАлма-АтаКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала