https://ria.ru/20240208/malinkovich-1926121593.html

Малинкович заявил, что у него нет претензий к ЦИК

Малинкович заявил, что у него нет претензий к ЦИК - РИА Новости, 08.02.2024

Малинкович заявил, что у него нет претензий к ЦИК

Политик Сергей Малинкович, который был выдвинут кандидатом на должность президента России от партии "Коммунисты России", сообщил, что не будет оспаривать... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:59

2024-02-08T11:59

2024-02-08T15:16

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сергей малинкович

коммунисты россии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Сергей Малинкович, который был выдвинут кандидатом на должность президента России от партии "Коммунисты России", сообщил, что не будет оспаривать решение Центризбиркома РФ об отказе в его регистрации кандидатом.Ранее ЦИК РФ отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах президента России, поскольку доля недействительных подписей в его поддержку превысила допустимую в 5%.На заседании комиссии Малинкович признал выявленные ошибки в подписных листах."Мы также не будем оспаривать решение ЦИК, потому что мы считаем, что в период, который сейчас переживает наша страна, это было бы неправильно", - сказал Малинкович.Также он отметил, что партия уважает решение комиссии и не имеет к ней претензий."Но у нас есть претензии к законодателю. Все-таки слишком сложна процедура (сбора подписей), и она приводит к неизбежной полемике между кандидатами и ЦИК. И эту процедуру, нам кажется, надо упрощать решительным образом", - добавил Малинкович.

https://ria.ru/20240208/radarusskikh-1926160656.html

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политика, россия, сергей малинкович, коммунисты россии