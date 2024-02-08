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Малинкович заявил, что у него нет претензий к ЦИК - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:59 08.02.2024 (обновлено: 15:16 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/malinkovich-1926121593.html
Малинкович заявил, что у него нет претензий к ЦИК
Малинкович заявил, что у него нет претензий к ЦИК - РИА Новости, 08.02.2024
Малинкович заявил, что у него нет претензий к ЦИК
Политик Сергей Малинкович, который был выдвинут кандидатом на должность президента России от партии "Коммунисты России", сообщил, что не будет оспаривать... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:59
2024-02-08T15:16
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей малинкович
коммунисты россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Сергей Малинкович, который был выдвинут кандидатом на должность президента России от партии "Коммунисты России", сообщил, что не будет оспаривать решение Центризбиркома РФ об отказе в его регистрации кандидатом.Ранее ЦИК РФ отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах президента России, поскольку доля недействительных подписей в его поддержку превысила допустимую в 5%.На заседании комиссии Малинкович признал выявленные ошибки в подписных листах."Мы также не будем оспаривать решение ЦИК, потому что мы считаем, что в период, который сейчас переживает наша страна, это было бы неправильно", - сказал Малинкович.Также он отметил, что партия уважает решение комиссии и не имеет к ней претензий."Но у нас есть претензии к законодателю. Все-таки слишком сложна процедура (сбора подписей), и она приводит к неизбежной полемике между кандидатами и ЦИК. И эту процедуру, нам кажется, надо упрощать решительным образом", - добавил Малинкович.
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политика, россия, сергей малинкович, коммунисты россии
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Малинкович, Коммунисты России
Малинкович заявил, что у него нет претензий к ЦИК

Малинкович: нет претензий к ЦИК по итогам проверки подписных листов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Коммунисты России Сергей Малинкович - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Сергей Малинкович, который был выдвинут кандидатом на должность президента России от партии "Коммунисты России", сообщил, что не будет оспаривать решение Центризбиркома РФ об отказе в его регистрации кандидатом.
Ранее ЦИК РФ отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах президента России, поскольку доля недействительных подписей в его поддержку превысила допустимую в 5%.
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На заседании комиссии Малинкович признал выявленные ошибки в подписных листах.
«
"Мы также не будем оспаривать решение ЦИК, потому что мы считаем, что в период, который сейчас переживает наша страна, это было бы неправильно", - сказал Малинкович.
Также он отметил, что партия уважает решение комиссии и не имеет к ней претензий.
"Но у нас есть претензии к законодателю. Все-таки слишком сложна процедура (сбора подписей), и она приводит к неизбежной полемике между кандидатами и ЦИК. И эту процедуру, нам кажется, надо упрощать решительным образом", - добавил Малинкович.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСергей МалинковичКоммунисты России
 
 
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