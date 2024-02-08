https://ria.ru/20240208/lvov-1926182023.html

Во Львове декоммунизировали улицу русского первопечатника

Во Львове декоммунизировали улицу русского первопечатника - РИА Новости, 08.02.2024

Во Львове декоммунизировали улицу русского первопечатника

Власти Львова "декоммунизировали" улицы Ивана Федорова и Ильи Репина, изменив суффикс в фамилии русского первопечатника и исказив почти до неузнаваемости... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:57

2024-02-08T14:57

2024-02-08T14:57

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Львова "декоммунизировали" улицы Ивана Федорова и Ильи Репина, изменив суффикс в фамилии русского первопечатника и исказив почти до неузнаваемости фамилию русского живописца. "На сессии городского совета... декоммунизировали во Львове еще две улицы. Улица Федорова теперь - Федоровича, а Репина - Рiпина", - написал мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале. Улица Ивана Федорова во Львове находится к востоку от площади Рынок в исторической части города, улица Репина - недалеко от музея народной архитектуры "Шевченковский гай". Иван Федоров (около 1520-1583) родился в Русском государстве, а скончался во Львове, который в то время принадлежал Речи Посполитой. Там он использовал в том числе фамилию "Федорович", добавляя к ней прозвище "Москвитин". Выдающийся русский живописец Илья Репин (1844-1930) родился в городе Чугуеве Харьковской губернии в составе Российской империи. Сейчас Украина настаивает на том, что Репин - именно украинский художник. Однако установленная львовским горсоветом "версия" его фамилии - в названии улицы она звучит как "Рипын" - не совпадает с устоявшимся украинским написанием "Рєпін". Процесс декоммунизации на Украине был запущен целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Впрочем, указанные переименования относятся, скорее, к дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Заленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20240119/biblioteki-1922281297.html

https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891702278.html

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в мире, украина, россия, андрей садовой, илья репин, львов, сергей лавров