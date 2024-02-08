https://ria.ru/20240208/liviya-1926123021.html
В Ливии откроют участок для голосования на выборах президента России
В Ливии откроют участок для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 08.02.2024
В Ливии откроют участок для голосования на выборах президента России
Участок для проведения голосования на выборах президента РФ будет открыт в ливийской столице Триполи, заявил РИА Новости посол России в Ливии Айдар Аганин. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:02
2024-02-08T12:02
2024-02-08T12:02
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ТУНИС, 8 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Участок для проведения голосования на выборах президента РФ будет открыт в ливийской столице Триполи, заявил РИА Новости посол России в Ливии Айдар Аганин. "Посольство уже скоро - в марте - планирует провести выборы президента Российской Федерации на территории Ливии. Нами сформирована участковая избирательная комиссия, отработан формат организации голосования на территории избирательного участка в Триполи, а также выездной группы в городе Бенгази. В этом процессе полагаемся не только на содействие ливийских властей, но и наших граждан", - сказал российский дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в столице страны Триполи в августе прошлого года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, россия, триполи, совет федерации рф
В мире, Ливия, Россия, Триполи, Совет Федерации РФ
В Ливии откроют участок для голосования на выборах президента России
В Триполи откроют участок для голосования на выборах президента России