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В Ливии откроют участок для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 08.02.2024
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12:02 08.02.2024
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В Ливии откроют участок для голосования на выборах президента России
В Ливии откроют участок для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 08.02.2024
В Ливии откроют участок для голосования на выборах президента России
Участок для проведения голосования на выборах президента РФ будет открыт в ливийской столице Триполи, заявил РИА Новости посол России в Ливии Айдар Аганин. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:02
2024-02-08T12:02
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ТУНИС, 8 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Участок для проведения голосования на выборах президента РФ будет открыт в ливийской столице Триполи, заявил РИА Новости посол России в Ливии Айдар Аганин. "Посольство уже скоро - в марте - планирует провести выборы президента Российской Федерации на территории Ливии. Нами сформирована участковая избирательная комиссия, отработан формат организации голосования на территории избирательного участка в Триполи, а также выездной группы в городе Бенгази. В этом процессе полагаемся не только на содействие ливийских властей, но и наших граждан", - сказал российский дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в столице страны Триполи в августе прошлого года.
https://ria.ru/20240207/vybory-1926009892.html
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в мире, ливия, россия, триполи, совет федерации рф
В мире, Ливия, Россия, Триполи, Совет Федерации РФ
В Ливии откроют участок для голосования на выборах президента России

В Триполи откроют участок для голосования на выборах президента России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛивия. Город Триполи
Ливия. Город Триполи - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ливия. Город Триполи. Архивное фото
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ТУНИС, 8 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Участок для проведения голосования на выборах президента РФ будет открыт в ливийской столице Триполи, заявил РИА Новости посол России в Ливии Айдар Аганин.
"Посольство уже скоро - в марте - планирует провести выборы президента Российской Федерации на территории Ливии. Нами сформирована участковая избирательная комиссия, отработан формат организации голосования на территории избирательного участка в Триполи, а также выездной группы в городе Бенгази. В этом процессе полагаемся не только на содействие ливийских властей, но и наших граждан", - сказал российский дипломат.
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в столице страны Триполи в августе прошлого года.
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