https://ria.ru/20240208/lisichansk-1926102078.html
Для въезда в Лисичанск нужно оформить разрешение за сутки
Для въезда в Лисичанск нужно оформить разрешение за сутки - РИА Новости, 08.02.2024
Для въезда в Лисичанск нужно оформить разрешение за сутки
Попасть в Лисичанск, где действует военное положение, можно, если оформить разрешение на въезд за сутки, сообщил пресс-секретарь мэрии этого города в ЛНР Денис... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:01
2024-02-08T11:01
2024-02-08T11:08
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
безопасность
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Попасть в Лисичанск, где действует военное положение, можно, если оформить разрешение на въезд за сутки, сообщил пресс-секретарь мэрии этого города в ЛНР Денис Рашевский. Он в эфире Первого канала опроверг слухи о том, что сейчас Лисичанск полностью закрыт. "В настоящее время в городе военное положение, но существует определенный порядок действий, которые необходимо выполнить гражданам, которые, например, имеют здесь имущество и желают его просто приехать осмотреть… Граждане обращаются в администрацию, предоставляют свои документы, администрация согласовывает въезд этих граждан с комендатурой - и, пожалуйста, без проблем можно ехать… Как правило, за сутки нам необходимо получить всю информацию", - сказал Рашевский. По его словам, в Лисичанске действует и ряд других ограничений: введен комендантский час с 21.00 до 6 утра, запрещено массовое скопление людей. В минувшую субботу в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.
https://ria.ru/20240207/lisichansk-1925820491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Безопасность
Для въезда в Лисичанск нужно оформить разрешение за сутки
Власти ЛНР: для въезда в Лисичанск нужно оформить разрешение за сутки
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Попасть в Лисичанск, где действует военное положение, можно, если оформить разрешение на въезд за сутки, сообщил пресс-секретарь мэрии этого города в ЛНР Денис Рашевский.
Он в эфире Первого канала опроверг слухи о том, что сейчас Лисичанск
полностью закрыт.
"В настоящее время в городе военное положение, но существует определенный порядок действий, которые необходимо выполнить гражданам, которые, например, имеют здесь имущество и желают его просто приехать осмотреть… Граждане обращаются в администрацию, предоставляют свои документы, администрация согласовывает въезд этих граждан с комендатурой - и, пожалуйста, без проблем можно ехать… Как правило, за сутки нам необходимо получить всю информацию", - сказал Рашевский.
По его словам, в Лисичанске действует и ряд других ограничений: введен комендантский час с 21.00 до 6 утра, запрещено массовое скопление людей.
В минувшую субботу в результате обстрела ВСУ
пекарни в Лисичанске погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.
Небензя назвал цель и время удара ВСУ по Лисичанску неслучайными