https://ria.ru/20240208/lisichansk-1926102078.html

Для въезда в Лисичанск нужно оформить разрешение за сутки

Для въезда в Лисичанск нужно оформить разрешение за сутки - РИА Новости, 08.02.2024

Для въезда в Лисичанск нужно оформить разрешение за сутки

Попасть в Лисичанск, где действует военное положение, можно, если оформить разрешение на въезд за сутки, сообщил пресс-секретарь мэрии этого города в ЛНР Денис... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:01

2024-02-08T11:01

2024-02-08T11:08

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

удар всу по пекарне в лисичанске

безопасность

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Попасть в Лисичанск, где действует военное положение, можно, если оформить разрешение на въезд за сутки, сообщил пресс-секретарь мэрии этого города в ЛНР Денис Рашевский. Он в эфире Первого канала опроверг слухи о том, что сейчас Лисичанск полностью закрыт. "В настоящее время в городе военное положение, но существует определенный порядок действий, которые необходимо выполнить гражданам, которые, например, имеют здесь имущество и желают его просто приехать осмотреть… Граждане обращаются в администрацию, предоставляют свои документы, администрация согласовывает въезд этих граждан с комендатурой - и, пожалуйста, без проблем можно ехать… Как правило, за сутки нам необходимо получить всю информацию", - сказал Рашевский. По его словам, в Лисичанске действует и ряд других ограничений: введен комендантский час с 21.00 до 6 утра, запрещено массовое скопление людей. В минувшую субботу в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.

https://ria.ru/20240207/lisichansk-1925820491.html

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Варвара Скокшина

лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, безопасность