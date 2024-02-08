Рейтинг@Mail.ru
США выдали россиянина, обвиняемого в эксплуатации детей - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 08.02.2024 (обновлено: 01:18 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/lekomtsev-1926049917.html
США выдали россиянина, обвиняемого в эксплуатации детей
США выдали россиянина, обвиняемого в эксплуатации детей - РИА Новости, 08.02.2024
США выдали россиянина, обвиняемого в эксплуатации детей
США выдали России ее гражданина Игоря Лекомцева, обвиняемого на родине в сексуальной эксплуатации детей, сообщает американская иммиграционная и таможенная... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:38
2024-02-08T01:18
сша
россия
сиэтл
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152287/54/1522875420_0:0:3477:1956_1920x0_80_0_0_2c579c272a96eb503c7bb76c744ef0a5.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США выдали России ее гражданина Игоря Лекомцева, обвиняемого на родине в сексуальной эксплуатации детей, сообщает американская иммиграционная и таможенная служба страны.Пресс-центр российского МВД подтверждает информацию зарубежных коллег и отмечает, что Лекомцев находился в международном розыске за "совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего" (часть 4 статьи 132 УК РФ). Само преступление было совершено еще в 2014 году, в Тюмени от рук злоумышленника пострадал девятилетний мальчик."Двадцать шестого января сотрудники иммиграционной и таможенной службы США Сиэтла депортировали 45-летнего гражданина России Игоря Лекомцева. Лекомцева разыскивают в родной стране по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей", - говорится в сообщении.Как отмечается, Лекомцев въехал в США еще в 2017 году по туристической визе, а в 2020-м правоохранители арестовали его, узнав, что "его разыскивают в родной стране".В службе заверили, что ни один преступник, где бы он ни скрывался, не уйдет от о ответственности.МВД РФ в свою очередь отмечает, что "длительное время обвиняемый скрывался в США", а также добавляет, что фигуранта удалось поймать благодаря "взаимодействию" с зарубежными партнерами."В результате взаимодействия между правоохранительными органами Российской Федерации и США, фигурант был задержан и доставлен в Москву", - говорится в релизе министерства, который был ранее опубликован на сайте "МВД Медиа".Как ранее сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ, в первом квартале 2023 года несколько стран Запада отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях. Кроме того, Россия получила 15 отказов на запросы о правовой помощи по уголовным делам.В то же время генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенной итоговой коллегии заявил, что его ведомство продолжит выполнять свои международные обязательства, несмотря на политизированный подход западных коллег и отказ в выдаче России преступников.
https://ria.ru/20231020/stomatolog-1903983635.html
https://ria.ru/20221208/bayden-1837336381.html
https://ria.ru/20231107/moshennichestvo-1908027240.html
сша
россия
сиэтл
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152287/54/1522875420_29:0:3320:2468_1920x0_80_0_0_77b9967f2f8d4b7984843e0fbb11954f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, сиэтл, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, тюмень
США, Россия, Сиэтл, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Тюмень
США выдали россиянина, обвиняемого в эксплуатации детей

США выдали россиянина Лекомцева, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей

© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США выдали России ее гражданина Игоря Лекомцева, обвиняемого на родине в сексуальной эксплуатации детей, сообщает американская иммиграционная и таможенная служба страны.
Пресс-центр российского МВД подтверждает информацию зарубежных коллег и отмечает, что Лекомцев находился в международном розыске за "совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего" (часть 4 статьи 132 УК РФ). Само преступление было совершено еще в 2014 году, в Тюмени от рук злоумышленника пострадал девятилетний мальчик.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Сербия экстрадировала в Россию лже-стоматолога
20 октября 2023, 06:22
"Двадцать шестого января сотрудники иммиграционной и таможенной службы США Сиэтла депортировали 45-летнего гражданина России Игоря Лекомцева. Лекомцева разыскивают в родной стране по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Лекомцев въехал в США еще в 2017 году по туристической визе, а в 2020-м правоохранители арестовали его, узнав, что "его разыскивают в родной стране".
В службе заверили, что ни один преступник, где бы он ни скрывался, не уйдет от о ответственности.
МВД РФ в свою очередь отмечает, что "длительное время обвиняемый скрывался в США", а также добавляет, что фигуранта удалось поймать благодаря "взаимодействию" с зарубежными партнерами.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Американцы предложили экстрадировать Байдена в Россию
8 декабря 2022, 20:43
"В результате взаимодействия между правоохранительными органами Российской Федерации и США, фигурант был задержан и доставлен в Москву", - говорится в релизе министерства, который был ранее опубликован на сайте "МВД Медиа".
Как ранее сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ, в первом квартале 2023 года несколько стран Запада отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях. Кроме того, Россия получила 15 отказов на запросы о правовой помощи по уголовным делам.
В то же время генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенной итоговой коллегии заявил, что его ведомство продолжит выполнять свои международные обязательства, несмотря на политизированный подход западных коллег и отказ в выдаче России преступников.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В США экстрадировали обвиняемых в кибермошенничестве из трех стран
7 ноября 2023, 21:24
 
СШАРоссияСиэтлИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФТюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала