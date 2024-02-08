https://ria.ru/20240208/lekomtsev-1926049917.html

США выдали россиянина, обвиняемого в эксплуатации детей

США выдали россиянина, обвиняемого в эксплуатации детей - РИА Новости, 08.02.2024

США выдали россиянина, обвиняемого в эксплуатации детей

США выдали России ее гражданина Игоря Лекомцева, обвиняемого на родине в сексуальной эксплуатации детей, сообщает американская иммиграционная и таможенная... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T00:38

2024-02-08T00:38

2024-02-08T01:18

сша

россия

сиэтл

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

тюмень

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США выдали России ее гражданина Игоря Лекомцева, обвиняемого на родине в сексуальной эксплуатации детей, сообщает американская иммиграционная и таможенная служба страны.Пресс-центр российского МВД подтверждает информацию зарубежных коллег и отмечает, что Лекомцев находился в международном розыске за "совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего" (часть 4 статьи 132 УК РФ). Само преступление было совершено еще в 2014 году, в Тюмени от рук злоумышленника пострадал девятилетний мальчик."Двадцать шестого января сотрудники иммиграционной и таможенной службы США Сиэтла депортировали 45-летнего гражданина России Игоря Лекомцева. Лекомцева разыскивают в родной стране по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей", - говорится в сообщении.Как отмечается, Лекомцев въехал в США еще в 2017 году по туристической визе, а в 2020-м правоохранители арестовали его, узнав, что "его разыскивают в родной стране".В службе заверили, что ни один преступник, где бы он ни скрывался, не уйдет от о ответственности.МВД РФ в свою очередь отмечает, что "длительное время обвиняемый скрывался в США", а также добавляет, что фигуранта удалось поймать благодаря "взаимодействию" с зарубежными партнерами."В результате взаимодействия между правоохранительными органами Российской Федерации и США, фигурант был задержан и доставлен в Москву", - говорится в релизе министерства, который был ранее опубликован на сайте "МВД Медиа".Как ранее сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ, в первом квартале 2023 года несколько стран Запада отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях. Кроме того, Россия получила 15 отказов на запросы о правовой помощи по уголовным делам.В то же время генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенной итоговой коллегии заявил, что его ведомство продолжит выполнять свои международные обязательства, несмотря на политизированный подход западных коллег и отказ в выдаче России преступников.

https://ria.ru/20231020/stomatolog-1903983635.html

https://ria.ru/20221208/bayden-1837336381.html

https://ria.ru/20231107/moshennichestvo-1908027240.html

сша

россия

сиэтл

тюмень

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сша, россия, сиэтл, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, тюмень