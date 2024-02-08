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В Сочи фрирайдер спровоцировал лавину на горном курорте - РИА Новости, 08.02.2024
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Туризм
 
15:12 08.02.2024 (обновлено: 17:04 08.02.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240208/lavina-1926187573.html
В Сочи фрирайдер спровоцировал лавину на горном курорте
В Сочи фрирайдер спровоцировал лавину на горном курорте - РИА Новости, 08.02.2024
В Сочи фрирайдер спровоцировал лавину на горном курорте
Снежная лавина сошла на сочинском горном курорте "Газпром" из-за фрирайдера, при инциденте никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:12
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сочи
газпром
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СОЧИ, 8 фев – РИА Новости. Снежная лавина сошла на сочинском горном курорте "Газпром" из-за фрирайдера, при инциденте никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.По ее данным, ЧП произошло на отметке выше 1,6 тысячи метров на одном из двух склонов курорта - "Альпике"."Лавина сошла из-за фрирайда. Никто не пострадал. Все службы оперативно отработали", - сказала собеседница агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС России, сотрудники курорта справились своими силами, спасатели не привлекались.Во вторник на склоне "Лаура" этого же курорта тоже сошла лавина, под которой оказались шесть человек, но никто не пострадал.
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сочи, газпром, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Сочи, Газпром, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
В Сочи фрирайдер спровоцировал лавину на горном курорте

В Сочи на курорте "Газпром" сошла лавина из-за фрирайдера, никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СОЧИ, 8 фев – РИА Новости. Снежная лавина сошла на сочинском горном курорте "Газпром" из-за фрирайдера, при инциденте никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
По ее данным, ЧП произошло на отметке выше 1,6 тысячи метров на одном из двух склонов курорта - "Альпике".
«
"Лавина сошла из-за фрирайда. Никто не пострадал. Все службы оперативно отработали", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС России, сотрудники курорта справились своими силами, спасатели не привлекались.
Во вторник на склоне "Лаура" этого же курорта тоже сошла лавина, под которой оказались шесть человек, но никто не пострадал.
Место схода пласта снега на горнолыжном курорте Лаура в Сочи. 6 февраля 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Сочи спасли шесть человек после схода лавины на курорте "Лаура"
6 февраля, 16:20
 
ТуризмСочиГазпромРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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