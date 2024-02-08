https://ria.ru/20240208/lavina-1926187573.html

В Сочи фрирайдер спровоцировал лавину на горном курорте

В Сочи фрирайдер спровоцировал лавину на горном курорте - РИА Новости, 08.02.2024

В Сочи фрирайдер спровоцировал лавину на горном курорте

Снежная лавина сошла на сочинском горном курорте "Газпром" из-за фрирайдера, при инциденте никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:12

2024-02-08T15:12

2024-02-08T17:04

сочи

газпром

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 8 фев – РИА Новости. Снежная лавина сошла на сочинском горном курорте "Газпром" из-за фрирайдера, при инциденте никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.По ее данным, ЧП произошло на отметке выше 1,6 тысячи метров на одном из двух склонов курорта - "Альпике"."Лавина сошла из-за фрирайда. Никто не пострадал. Все службы оперативно отработали", - сказала собеседница агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС России, сотрудники курорта справились своими силами, спасатели не привлекались.Во вторник на склоне "Лаура" этого же курорта тоже сошла лавина, под которой оказались шесть человек, но никто не пострадал.

https://ria.ru/20240206/sneg-1925739350.html

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сочи, газпром, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм