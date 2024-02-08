https://ria.ru/20240208/kontraktnik-1926191503.html

Сенатор назвал инициативу Минобороны о возрасте контрактников правильной

Сенатор назвал инициативу Минобороны о возрасте контрактников правильной - РИА Новости, 08.02.2024

Сенатор назвал инициативу Минобороны о возрасте контрактников правильной

В оборонном комитете Совфеда намерены обсудить инициативу Минобороны России о едином предельном возрасте службы для контрактников, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:27

2024-02-08T15:27

2024-02-08T15:27

безопасность

россия

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В оборонном комитете Совфеда намерены обсудить инициативу Минобороны России о едином предельном возрасте службы для контрактников, заявил РИА Новости в четверг член комитета Константин Басюк, назвав эту меру правильной. Минобороны РФ предложило внести изменения в федеральный закон, чтобы установить единый предельный возраст пребывания на военной службе для всех контрактников в период мобилизации и военного положения. "Это мера правильная. На комитете планируем обсудить", - сказал сенатор. Басюк отметил, что мобилизация не планируется, но это мера по "дополнительному укреплению Вооруженных сил РФ, если потребуется". Ранее президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года, отмечал, что "никакой необходимости" в мобилизации нет. В декабре Минобороны РФ сообщило об увеличении штатной численности ВС РФ на 170 тысяч - до 1,32 миллиона военных, проведения мобилизации не предусмотрено, также подчеркивало оборонное ведомство. Как следует из нынешнего предложения Минобороны, опубликованного на официальном сайте проектов нормативных актов, изменить предлагается статью 4 закона №269-ФЗ от 24 июня 2023 года, установив "в период мобилизации, в период военного положения или ‎в военное время" для высших офицеров предельный возраст в 70 лет, для иных категорий - 65 лет. В России 24 июня 2023 года вступил в силу закон, повышающий предельный возраст службы по контракту в период мобилизации до 70 лет для высших офицеров и до 65 лет для других воинских званий, однако в нем указывалось, что изменения по срокам службы касаются военнослужащих, заключивших или заключающих контракт на момент вступления в силу нового закона. Предлагаемые изменения снимают ограничение по дате - предельный возраст повышается и для тех, кто заключил контракт до 24 июня 2023 года.

https://ria.ru/20240112/rudenya-1921000128.html

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безопасность, россия, владимир путин, совет федерации рф