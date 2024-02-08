https://ria.ru/20240208/konflikt-1926101275.html

СМИ: британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта

СМИ: британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта - РИА Новости, 08.02.2024

СМИ: британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта

Риски крупномасштабного конфликта для Великобритании достигли самого высокого уровня за последние годы, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:00

2024-02-08T11:00

2024-02-08T11:00

в мире

великобритания

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Риски крупномасштабного конфликта для Великобритании достигли самого высокого уровня за последние годы, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя военной разведки страны (DI). "Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Да, существует. Вероятность его возникновения выше, чем когда-либо в последнее время", – цитирует издание одного из сотрудников. По словам источников газеты, этому способствует рост эскалации на Ближнем Востоке, риски расширения украинского конфликта, а также разработка Китаем современного вооружения и вероятность попытки захвата им Тайваня. Издание указывает, что сейчас военная разведка находится на пике загруженности по крайней мере за последние десять лет. Как сообщают источники, отдельную проблему в работе представляет частая смена ключевых министров в стране. Так, с конца 2019 года в Великобритании было три премьера, четыре главы МИД и два министра обороны, при этом главы ведомств могут не обладать достаточным опытом в международных или военных делах. Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания