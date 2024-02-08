Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/konflikt-1926101275.html
СМИ: британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта
СМИ: британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта
Риски крупномасштабного конфликта для Великобритании достигли самого высокого уровня за последние годы, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:00
2024-02-08T11:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771317312_0:294:1600:1194_1920x0_80_0_0_ffa1f3d6ff2e2dc3499db6f532e0b651.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Риски крупномасштабного конфликта для Великобритании достигли самого высокого уровня за последние годы, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя военной разведки страны (DI). "Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Да, существует. Вероятность его возникновения выше, чем когда-либо в последнее время", – цитирует издание одного из сотрудников. По словам источников газеты, этому способствует рост эскалации на Ближнем Востоке, риски расширения украинского конфликта, а также разработка Китаем современного вооружения и вероятность попытки захвата им Тайваня. Издание указывает, что сейчас военная разведка находится на пике загруженности по крайней мере за последние десять лет. Как сообщают источники, отдельную проблему в работе представляет частая смена ключевых министров в стране. Так, с конца 2019 года в Великобритании было три премьера, четыре главы МИД и два министра обороны, при этом главы ведомств могут не обладать достаточным опытом в международных или военных делах. Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771317312_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_41a1b8680f672edf15fbfdad23007943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
СМИ: британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта

Guardian: британская разведка заявила о высочайшем риске масштабного конфликта

© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan RosenbaumБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan Rosenbaum
Британские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Риски крупномасштабного конфликта для Великобритании достигли самого высокого уровня за последние годы, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя военной разведки страны (DI).
"Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Да, существует. Вероятность его возникновения выше, чем когда-либо в последнее время", – цитирует издание одного из сотрудников.
По словам источников газеты, этому способствует рост эскалации на Ближнем Востоке, риски расширения украинского конфликта, а также разработка Китаем современного вооружения и вероятность попытки захвата им Тайваня.
Издание указывает, что сейчас военная разведка находится на пике загруженности по крайней мере за последние десять лет. Как сообщают источники, отдельную проблему в работе представляет частая смена ключевых министров в стране. Так, с конца 2019 года в Великобритании было три премьера, четыре главы МИД и два министра обороны, при этом главы ведомств могут не обладать достаточным опытом в международных или военных делах.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад
7 февраля, 18:21
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала