https://ria.ru/20240208/kobakhidze-1926283249.html

Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Кобахидзе премьером

Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Кобахидзе премьером - РИА Новости, 08.02.2024

Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Кобахидзе премьером

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром, сообщает администрация главы государства. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T23:49

2024-02-08T23:49

2024-02-08T23:49

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром, сообщает администрация главы государства. "Президент Грузии подписала распоряжении о назначении на должность премьер-министра Ираклия Кобахидзе, чтобы в борьбе со стихией не возникло помех, своевременно были изданы акты и осуществлено реагирование",- сказано в заявлении администрации. Кобахидзе и его правительство получили в четверг вотум доверия от парламента Грузии. В Грузии в последнее время было несколько стихий. Самая крупная произошла в Имерети, в результате оползня там погибли девять человек.

https://ria.ru/20240203/gruziya-1925168793.html

грузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили