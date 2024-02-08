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Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Кобахидзе премьером - РИА Новости, 08.02.2024
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23:49 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/kobakhidze-1926283249.html
Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Кобахидзе премьером
Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Кобахидзе премьером - РИА Новости, 08.02.2024
Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Кобахидзе премьером
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром, сообщает администрация главы государства. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T23:49
2024-02-08T23:49
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром, сообщает администрация главы государства. "Президент Грузии подписала распоряжении о назначении на должность премьер-министра Ираклия Кобахидзе, чтобы в борьбе со стихией не возникло помех, своевременно были изданы акты и осуществлено реагирование",- сказано в заявлении администрации. Кобахидзе и его правительство получили в четверг вотум доверия от парламента Грузии. В Грузии в последнее время было несколько стихий. Самая крупная произошла в Имерети, в результате оползня там погибли девять человек.
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Кобахидзе премьером

Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Кобахидзе премьер-министром

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром, сообщает администрация главы государства.
«
"Президент Грузии подписала распоряжении о назначении на должность премьер-министра Ираклия Кобахидзе, чтобы в борьбе со стихией не возникло помех, своевременно были изданы акты и осуществлено реагирование",- сказано в заявлении администрации.
Кобахидзе и его правительство получили в четверг вотум доверия от парламента Грузии.
В Грузии в последнее время было несколько стихий. Самая крупная произошла в Имерети, в результате оползня там погибли девять человек.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Кандидат в премьеры Грузии заявил о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
3 февраля, 08:50
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеСаломе Зурабишвили
 
 
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