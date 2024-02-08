https://ria.ru/20240208/kitay-1926163296.html

Отношения России и Китая ждут новые возможности, заявил Си Цзиньпин

Отношения России и Китая ждут новые возможности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.02.2024

Отношения России и Китая ждут новые возможности, заявил Си Цзиньпин

Отношения России и Китая в будущем ждут новые возможности для развития, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:59

2024-02-08T13:59

2024-02-08T14:20

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китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Отношения России и Китая в будущем ждут новые возможности для развития, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.Глава КНР отметил, что в этому году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. "Оглядываясь назад на пройденный путь, мы видим, что вместе мы претерпели много испытаний и невзгод", - приводит слова Си Цзиньпина телеканал. "Устремляя взор в будущее, китайско-российские отношения ждут новые возможности для развития", - добавил он. Китайский лидер подчеркнул, что КНР готова вместе с Россией продолжать оказывать друг другу взаимопомощь и поддержку, продолжать дух дружбы, передающейся из поколения в поколение, рука об руку писать новую главу в китайско-российских отношениях."Готовы укреплять сотрудничество с Россией на международном многостороннем уровне, претворять в жизнь подлинную многосторонность, выступать за равную и упорядоченную многополярность в мире, инклюзивную экономическую глобализацию", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также выразил готовность вместе с Россией содействовать развитию системы глобального управления в более справедливом и разумном направлении. Лидер КНР также заявил о необходимости развивать новые драйверы двустороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20240208/kitay-1926152833.html

https://ria.ru/20240208/putin-1926159334.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин