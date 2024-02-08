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Отношения России и Китая ждут новые возможности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.02.2024
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13:59 08.02.2024 (обновлено: 14:20 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/kitay-1926163296.html
Отношения России и Китая ждут новые возможности, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и Китая ждут новые возможности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.02.2024
Отношения России и Китая ждут новые возможности, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и Китая в будущем ждут новые возможности для развития, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:59
2024-02-08T14:20
в мире
китай
россия
си цзиньпин
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Отношения России и Китая в будущем ждут новые возможности для развития, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.Глава КНР отметил, что в этому году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. "Оглядываясь назад на пройденный путь, мы видим, что вместе мы претерпели много испытаний и невзгод", - приводит слова Си Цзиньпина телеканал. "Устремляя взор в будущее, китайско-российские отношения ждут новые возможности для развития", - добавил он. Китайский лидер подчеркнул, что КНР готова вместе с Россией продолжать оказывать друг другу взаимопомощь и поддержку, продолжать дух дружбы, передающейся из поколения в поколение, рука об руку писать новую главу в китайско-российских отношениях."Готовы укреплять сотрудничество с Россией на международном многостороннем уровне, претворять в жизнь подлинную многосторонность, выступать за равную и упорядоченную многополярность в мире, инклюзивную экономическую глобализацию", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также выразил готовность вместе с Россией содействовать развитию системы глобального управления в более справедливом и разумном направлении. Лидер КНР также заявил о необходимости развивать новые драйверы двустороннего сотрудничества.
https://ria.ru/20240208/kitay-1926152833.html
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Отношения России и Китая ждут новые возможности, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай и Россия готовы продолжать оказывать друг другу взаимопомощь

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Отношения России и Китая в будущем ждут новые возможности для развития, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Глава КНР отметил, что в этому году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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"Оглядываясь назад на пройденный путь, мы видим, что вместе мы претерпели много испытаний и невзгод", - приводит слова Си Цзиньпина телеканал.
"Устремляя взор в будущее, китайско-российские отношения ждут новые возможности для развития", - добавил он.
Китайский лидер подчеркнул, что КНР готова вместе с Россией продолжать оказывать друг другу взаимопомощь и поддержку, продолжать дух дружбы, передающейся из поколения в поколение, рука об руку писать новую главу в китайско-российских отношениях.
"Готовы укреплять сотрудничество с Россией на международном многостороннем уровне, претворять в жизнь подлинную многосторонность, выступать за равную и упорядоченную многополярность в мире, инклюзивную экономическую глобализацию", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также выразил готовность вместе с Россией содействовать развитию системы глобального управления в более справедливом и разумном направлении. Лидер КНР также заявил о необходимости развивать новые драйверы двустороннего сотрудничества.
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