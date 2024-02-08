https://ria.ru/20240208/kitay-1926152833.html

Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с китайским Новым годом

Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с китайским Новым годом - РИА Новости, 08.02.2024

Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с китайским Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в четверг обменялись поздравлениями в преддверии наступающего... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:33

2024-02-08T13:33

2024-02-08T14:14

китай

си цзиньпин

россия

в мире

владимир путин

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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в четверг обменялись поздравлениями в преддверии наступающего Китайского Нового года, передает Центральное телевидение Китая."Главы двух государств обменялись новогодними поздравлениями", - говорится в сообщении.Си Цзиньпин отметил, что обмениваться приветствиями в конце и начале года, подводить итоги развития двусторонних отношений, вместе заглядывать в будущее, уже стало доброй традицией между лидерами двух стран.Глава КНР добавил, что народ Китая полон надежд и уверенности в наступающем году Дракона.Российский лидер отметил, что дракон в китайской культуре символизирует мудрость и силу, а также пожелал счастья и всего наилучшего китайскому народу в наступающем году."Главы двух государств договорились продолжить поддерживать тесные контакты в новом году", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры двух стран в ходе телефонного разговора также провели "углубленный обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году наступит в ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, нанеся год Деревянного Дракона, который продлится до 28 января 2025 года. Выходные по случаю праздника в КНР продлятся с 10 по 17 февраля.

https://ria.ru/20240208/putin-1926159334.html

https://ria.ru/20240208/kitay-1926158595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, си цзиньпин, россия, в мире, владимир путин