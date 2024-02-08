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Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с китайским Новым годом - РИА Новости, 08.02.2024
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13:33 08.02.2024 (обновлено: 14:14 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/kitay-1926152833.html
Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с китайским Новым годом
Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с китайским Новым годом - РИА Новости, 08.02.2024
Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с китайским Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в четверг обменялись поздравлениями в преддверии наступающего... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:33
2024-02-08T14:14
китай
си цзиньпин
россия
в мире
владимир путин
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в четверг обменялись поздравлениями в преддверии наступающего Китайского Нового года, передает Центральное телевидение Китая."Главы двух государств обменялись новогодними поздравлениями", - говорится в сообщении.Си Цзиньпин отметил, что обмениваться приветствиями в конце и начале года, подводить итоги развития двусторонних отношений, вместе заглядывать в будущее, уже стало доброй традицией между лидерами двух стран.Глава КНР добавил, что народ Китая полон надежд и уверенности в наступающем году Дракона.Российский лидер отметил, что дракон в китайской культуре символизирует мудрость и силу, а также пожелал счастья и всего наилучшего китайскому народу в наступающем году."Главы двух государств договорились продолжить поддерживать тесные контакты в новом году", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры двух стран в ходе телефонного разговора также провели "углубленный обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году наступит в ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, нанеся год Деревянного Дракона, который продлится до 28 января 2025 года. Выходные по случаю праздника в КНР продлятся с 10 по 17 февраля.
https://ria.ru/20240208/putin-1926159334.html
https://ria.ru/20240208/kitay-1926158595.html
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китай, си цзиньпин, россия, в мире, владимир путин
Китай, Си Цзиньпин, Россия, В мире, Владимир Путин
Си Цзиньпин и Путин поздравили друг друга с китайским Новым годом

Си Цзиньпин и Путин обменялись поздравлениями в честь китайского Нового года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в четверг обменялись поздравлениями в преддверии наступающего Китайского Нового года, передает Центральное телевидение Китая.
"Главы двух государств обменялись новогодними поздравлениями", - говорится в сообщении.
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Си Цзиньпин отметил, что обмениваться приветствиями в конце и начале года, подводить итоги развития двусторонних отношений, вместе заглядывать в будущее, уже стало доброй традицией между лидерами двух стран.
Глава КНР добавил, что народ Китая полон надежд и уверенности в наступающем году Дракона.
Российский лидер отметил, что дракон в китайской культуре символизирует мудрость и силу, а также пожелал счастья и всего наилучшего китайскому народу в наступающем году.
"Главы двух государств договорились продолжить поддерживать тесные контакты в новом году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры двух стран в ходе телефонного разговора также провели "углубленный обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".
Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году наступит в ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, нанеся год Деревянного Дракона, который продлится до 28 января 2025 года. Выходные по случаю праздника в КНР продлятся с 10 по 17 февраля.
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