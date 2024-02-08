В Киеве переименовали проспект, на котором размещалось посольство России
В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Киевский горсовет переименовал проспект Воздухофлотский в проспект Воздушных сил Украины, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины", - написал Кличко. По его словам, решение о переименовании проспекта Воздухофлотского принято на заседании горсовета в четверг в рамках процесса дерусификации.
Проспект носил название Воздухофлотский с 1963 года. На нем расположены, в частности, здание посольства России, здание минобороны Украины.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.