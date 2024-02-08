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В Киеве переименовали проспект, на котором размещалось посольство России - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/kiev-1926194215.html
В Киеве переименовали проспект, на котором размещалось посольство России
В Киеве переименовали проспект, на котором размещалось посольство России - РИА Новости, 08.02.2024
В Киеве переименовали проспект, на котором размещалось посольство России
Киевский горсовет переименовал проспект Воздухофлотский в проспект Воздушных сил Украины, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:35
2024-02-08T15:35
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в мире
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виталий кличко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Киевский горсовет переименовал проспект Воздухофлотский в проспект Воздушных сил Украины, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. "С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины", - написал Кличко. По его словам, решение о переименовании проспекта Воздухофлотского принято на заседании горсовета в четверг в рамках процесса дерусификации. Проспект носил название Воздухофлотский с 1963 года. На нем расположены, в частности, здание посольства России, здание минобороны Украины.
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в мире, киев, украина, виталий кличко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве переименовали проспект, на котором размещалось посольство России

В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Киевский горсовет переименовал проспект Воздухофлотский в проспект Воздушных сил Украины, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины", - написал Кличко. По его словам, решение о переименовании проспекта Воздухофлотского принято на заседании горсовета в четверг в рамках процесса дерусификации.
Проспект носил название Воздухофлотский с 1963 года. На нем расположены, в частности, здание посольства России, здание минобороны Украины.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВиталий КличкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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