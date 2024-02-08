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В Киеве переименовали проспект, на котором размещалось посольство России

В Киеве переименовали проспект, на котором размещалось посольство России - РИА Новости, 08.02.2024

В Киеве переименовали проспект, на котором размещалось посольство России

Киевский горсовет переименовал проспект Воздухофлотский в проспект Воздушных сил Украины, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:35

2024-02-08T15:35

2024-02-08T15:35

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Киевский горсовет переименовал проспект Воздухофлотский в проспект Воздушных сил Украины, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. "С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины", - написал Кличко. По его словам, решение о переименовании проспекта Воздухофлотского принято на заседании горсовета в четверг в рамках процесса дерусификации. Проспект носил название Воздухофлотский с 1963 года. На нем расположены, в частности, здание посольства России, здание минобороны Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, виталий кличко, ситуация в днр и лнр