https://ria.ru/20240208/khusity-1926195020.html

США вряд ли удастся уничтожить военный потенциал хуситов, заявили в МИД

США вряд ли удастся уничтожить военный потенциал хуситов, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2024

США вряд ли удастся уничтожить военный потенциал хуситов, заявили в МИД

США и Великобритании вряд ли удастся уничтожить военный потенциал хуситов, а удары по Йемену ведут лишь к дальнейшей эскалации в регионе и проблемам для... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:39

2024-02-08T15:39

2024-02-08T15:43

в мире

сша

россия

красное море

великобритания

александр кинщак

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США и Великобритании вряд ли удастся уничтожить военный потенциал хуситов, а удары по Йемену ведут лишь к дальнейшей эскалации в регионе и проблемам для глобальных морских грузоперевозок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.По его словам, рост напряженности в Красном море во многом стал следствием беспрецедентной эскалации палестино-израильского конфликта и неурегулированностью йеменского кризиса."Россия принципиально и последовательно выступает за обеспечение безопасности международного судоходства. Однако инициированная американцами военная операция, которая вылилась в нанесение США и Великобританией ударов по территории Йемена, на практике приводит к прямо противоположному результату. Уничтожить военный потенциал хуситов англосаксам вряд ли удастся. Зато у них уже получилось спровоцировать дальнейшее расширение зоны боевых действий и повышение их интенсивности со всеми вытекающими негативными последствиями, в том числе для глобальных морских грузоперевозок", - сказал Кинщак.По его словам, удары США и Великобритании по Йемену "негативно сказываются и на процессе урегулирования кризиса в этой стране". Он напомнил, что до последнего времени велись закрытые контакты между Саудовской Аравией и движением "Ансар Алла" (хуситами) при посредничестве Омана, по их итогам удалось в общих чертах согласовать схему комплексного политического урегулирования."Однако последние события в акватории Красного моря могут перечеркнуть все эти перспективные наработки", - подчеркнул Кинщак.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240207/udary-1926040879.html

https://ria.ru/20240203/ataka-1925270391.html

сша

россия

красное море

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, красное море, великобритания, александр кинщак, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене