https://ria.ru/20240208/kartina-1926049450.html

СМИ сообщили о повреждениях украденной в 2020 году картины Ван Гога

СМИ сообщили о повреждениях украденной в 2020 году картины Ван Гога - РИА Новости, 08.02.2024

СМИ сообщили о повреждениях украденной в 2020 году картины Ван Гога

Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога "Весенний сад", похищенная четыре года назад и найденная в сентябре, повреждена, но подлежит восстановлению,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T00:25

2024-02-08T00:25

2024-02-08T00:25

винсент ван гог

нидерланды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151258/01/1512580115_0:219:801:669_1920x0_80_0_0_f58c18b10ab0a09a87a386294ea814e1.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога "Весенний сад", похищенная четыре года назад и найденная в сентябре, повреждена, но подлежит восстановлению, сообщает газета NL Times. "Картина Винсента Ван Гога, украденная из музея Сингера Ларена в 2020 году, была повреждена во время кражи, но ее можно восстановить", - пишет издание со ссылкой на реставратора Марьян де Виссер. По словам реставратора, верхний левый угод картины поврежден, на картине обнаружено несколько глубоких царапин, в некоторых местах потрескался лак. В сентябре сообщалось, что похищенная 30 марта 2020 года из музея Сингера Ларина в Нидерландах картина Винсента Ван Гога нашлась. Речь о работе "Весенний сад" или "Сад священника в Нюэнене весной" 1884 года. В этот музей картина прибыла на временную выставку из Гронингенского музея. Поиском работы занимался арт-детектив Артур Бранд в сотрудничестве с голландской полицией.

https://ria.ru/20230609/iskusstvo-1877181722.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

винсент ван гог, нидерланды