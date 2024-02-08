https://ria.ru/20240208/kartina-1926049450.html
СМИ сообщили о повреждениях украденной в 2020 году картины Ван Гога
СМИ сообщили о повреждениях украденной в 2020 году картины Ван Гога - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ сообщили о повреждениях украденной в 2020 году картины Ван Гога
Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога "Весенний сад", похищенная четыре года назад и найденная в сентябре, повреждена, но подлежит восстановлению,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:25
2024-02-08T00:25
2024-02-08T00:25
винсент ван гог
нидерланды
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога "Весенний сад", похищенная четыре года назад и найденная в сентябре, повреждена, но подлежит восстановлению, сообщает газета NL Times. "Картина Винсента Ван Гога, украденная из музея Сингера Ларена в 2020 году, была повреждена во время кражи, но ее можно восстановить", - пишет издание со ссылкой на реставратора Марьян де Виссер. По словам реставратора, верхний левый угод картины поврежден, на картине обнаружено несколько глубоких царапин, в некоторых местах потрескался лак. В сентябре сообщалось, что похищенная 30 марта 2020 года из музея Сингера Ларина в Нидерландах картина Винсента Ван Гога нашлась. Речь о работе "Весенний сад" или "Сад священника в Нюэнене весной" 1884 года. В этот музей картина прибыла на временную выставку из Гронингенского музея. Поиском работы занимался арт-детектив Артур Бранд в сотрудничестве с голландской полицией.
https://ria.ru/20230609/iskusstvo-1877181722.html
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винсент ван гог, нидерланды
Винсент Ван Гог, Нидерланды
СМИ сообщили о повреждениях украденной в 2020 году картины Ван Гога
NL Times: украденная в 2020 году картина Ван Гога "Весенний сад" повреждена