https://ria.ru/20240208/kartapolov-1926178848.html
Картаполов рассказал о проекте о возрасте контрактников в ВС России
Картаполов рассказал о проекте о возрасте контрактников в ВС России - РИА Новости, 08.02.2024
Картаполов рассказал о проекте о возрасте контрактников в ВС России
Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников должен в первую очередь пройти стадию обсуждения до 22 февраля, в данный момент это... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:47
2024-02-08T14:47
2024-02-08T14:47
россия
андрей картаполов
безопасность
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников должен в первую очередь пройти стадию обсуждения до 22 февраля, в данный момент это исходная информация, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Ранее Минобороны РФ предложило внести изменения в федеральный закон, чтобы установить единый предельный возраст пребывания на военной службе для всех контрактников в период мобилизации и военного положения. "Этот законопроект, он выставлен для обсуждения, срок обсуждения - до 22 февраля, насколько мне известно. Когда обсуждения закончатся, тогда можно будет о нем говорить, а сейчас исходная информация, не более того", - сказал Картаполов.
https://ria.ru/20240112/rudenya-1921000128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей картаполов, безопасность
Россия, Андрей Картаполов, Безопасность
Картаполов рассказал о проекте о возрасте контрактников в ВС России
Картаполов: проект о возрасте контрактников должны обсудить до 22 февраля
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников должен в первую очередь пройти стадию обсуждения до 22 февраля, в данный момент это исходная информация, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Ранее Минобороны РФ предложило внести изменения в федеральный закон, чтобы установить единый предельный возраст пребывания на военной службе для всех контрактников в период мобилизации и военного положения.
"Этот законопроект, он выставлен для обсуждения, срок обсуждения - до 22 февраля, насколько мне известно. Когда обсуждения закончатся, тогда можно будет о нем говорить, а сейчас исходная информация, не более того", - сказал Картаполов.
Руденя поручил увеличить единовременную региональную выплату контрактникам