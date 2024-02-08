https://ria.ru/20240208/kartapolov-1926178848.html

Картаполов рассказал о проекте о возрасте контрактников в ВС России

Картаполов рассказал о проекте о возрасте контрактников в ВС России - РИА Новости, 08.02.2024

Картаполов рассказал о проекте о возрасте контрактников в ВС России

Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников должен в первую очередь пройти стадию обсуждения до 22 февраля, в данный момент это... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:47

2024-02-08T14:47

2024-02-08T14:47

россия

андрей картаполов

безопасность

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников должен в первую очередь пройти стадию обсуждения до 22 февраля, в данный момент это исходная информация, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Ранее Минобороны РФ предложило внести изменения в федеральный закон, чтобы установить единый предельный возраст пребывания на военной службе для всех контрактников в период мобилизации и военного положения. "Этот законопроект, он выставлен для обсуждения, срок обсуждения - до 22 февраля, насколько мне известно. Когда обсуждения закончатся, тогда можно будет о нем говорить, а сейчас исходная информация, не более того", - сказал Картаполов.

https://ria.ru/20240112/rudenya-1921000128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, андрей картаполов, безопасность