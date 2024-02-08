https://ria.ru/20240208/karlson-1926275943.html

Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным

Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024

Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что журналист Такер Карлсон не посещал посольство России в Вашингтоне перед поездкой в Москву, но были бы рады его там... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T22:26

2024-02-08T22:26

2024-02-08T22:26

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россия

сша

такер карлсон

анатолий антонов

интервью владимира путина такеру карлсону

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что журналист Такер Карлсон не посещал посольство России в Вашингтоне перед поездкой в Москву, но были бы рады его там видеть. "Такера Карлсона в посольстве не было. Я был бы очень рад поприветствовать его в посольстве, выпить с ним чашку чая, чашку кофе. И пускай бы он объяснил мне, почему для Демократической партии так не важна ситуация на южной границе, а более важна ситуация с тем, чтобы ещё больше столкнуть славянский народ друг с другом и с тем, чтобы лилась кровь на той русской земле", - сказал Антонов журналистам.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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