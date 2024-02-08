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Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024
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22:26 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/karlson-1926275943.html
Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным
Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024
Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что журналист Такер Карлсон не посещал посольство России в Вашингтоне перед поездкой в Москву, но были бы рады его там... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:26
2024-02-08T22:26
в мире
россия
сша
такер карлсон
анатолий антонов
интервью владимира путина такеру карлсону
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что журналист Такер Карлсон не посещал посольство России в Вашингтоне перед поездкой в Москву, но были бы рады его там видеть. "Такера Карлсона в посольстве не было. Я был бы очень рад поприветствовать его в посольстве, выпить с ним чашку чая, чашку кофе. И пускай бы он объяснил мне, почему для Демократической партии так не важна ситуация на южной границе, а более важна ситуация с тем, чтобы ещё больше столкнуть славянский народ друг с другом и с тем, чтобы лилась кровь на той русской земле", - сказал Антонов журналистам.
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в мире, россия, сша, такер карлсон, анатолий антонов, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, США, Такер Карлсон, Анатолий Антонов, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным

Антонов: журналист Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что журналист Такер Карлсон не посещал посольство России в Вашингтоне перед поездкой в Москву, но были бы рады его там видеть.
«
"Такера Карлсона в посольстве не было. Я был бы очень рад поприветствовать его в посольстве, выпить с ним чашку чая, чашку кофе. И пускай бы он объяснил мне, почему для Демократической партии так не важна ситуация на южной границе, а более важна ситуация с тем, чтобы ещё больше столкнуть славянский народ друг с другом и с тем, чтобы лилась кровь на той русской земле", - сказал Антонов журналистам.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
7 февраля, 13:56
 
В миреРоссияСШАТакер КарлсонАнатолий АнтоновИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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