https://ria.ru/20240208/karlson-1926275943.html
Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным
Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024
Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что журналист Такер Карлсон не посещал посольство России в Вашингтоне перед поездкой в Москву, но были бы рады его там... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:26
2024-02-08T22:26
2024-02-08T22:26
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что журналист Такер Карлсон не посещал посольство России в Вашингтоне перед поездкой в Москву, но были бы рады его там видеть. "Такера Карлсона в посольстве не было. Я был бы очень рад поприветствовать его в посольстве, выпить с ним чашку чая, чашку кофе. И пускай бы он объяснил мне, почему для Демократической партии так не важна ситуация на южной границе, а более важна ситуация с тем, чтобы ещё больше столкнуть славянский народ друг с другом и с тем, чтобы лилась кровь на той русской земле", - сказал Антонов журналистам.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, такер карлсон, анатолий антонов, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, США, Такер Карлсон, Анатолий Антонов, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Антонов: Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным
Антонов: журналист Карлсон не посещал посольство России перед интервью с Путиным