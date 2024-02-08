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Юрист рассказал о возможных последствиях для Карлсона за интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024
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18:02 08.02.2024 (обновлено: 18:53 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/karlson-1926236882.html
Юрист рассказал о возможных последствиях для Карлсона за интервью с Путиным
Юрист рассказал о возможных последствиях для Карлсона за интервью с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024
Юрист рассказал о возможных последствиях для Карлсона за интервью с Путиным
Американского журналиста Такера Карлсона могут обвинить в шпионаже из-за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает издание Newsweek со ссылкой на... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:02
2024-02-08T18:53
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такер карлсон
владимир путин
дмитрий песков
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона могут обвинить в шпионаже из-за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает издание Newsweek со ссылкой на юриста Айана Корзина. "Такер Карлсон может столкнуться с "притянутым за уши" обвинением по закону о шпионаже из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным", - пишет издание со ссылкой на юриста. Как отмечает юрист, после интервью у Карлсона "могут быть большие проблемы" из-за расплывчатых формулировок в законе о шпионаже. Корзин отмечает, что, согласно закону, запрещено делиться информацией с другой страной с целью нанести вред США. Юрист предполагает, что Карлсон мог передать команде российского лидера вопросы перед интервью, либо российские представители могли поделиться с ним информацией в поддержку спецоперации на Украине. В то же время юрист отмечает, что основания для такого обвинения были слабыми, поскольку в конституции США закреплено право на свободу слова. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Он пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ. Сам Карлсон ранее рассказал, что намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по его словам, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Карлсон сообщил, что интервью российского президента будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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Россия, США, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Юрист рассказал о возможных последствиях для Карлсона за интервью с Путиным

Американский юрист: США могут обвинить Карлсона в шпионаже за интервью с Путиным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона могут обвинить в шпионаже из-за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает издание Newsweek со ссылкой на юриста Айана Корзина.
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"Такер Карлсон может столкнуться с "притянутым за уши" обвинением по закону о шпионаже из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным", - пишет издание со ссылкой на юриста.
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Как отмечает юрист, после интервью у Карлсона "могут быть большие проблемы" из-за расплывчатых формулировок в законе о шпионаже. Корзин отмечает, что, согласно закону, запрещено делиться информацией с другой страной с целью нанести вред США. Юрист предполагает, что Карлсон мог передать команде российского лидера вопросы перед интервью, либо российские представители могли поделиться с ним информацией в поддержку спецоперации на Украине.
В то же время юрист отмечает, что основания для такого обвинения были слабыми, поскольку в конституции США закреплено право на свободу слова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Он пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
Сам Карлсон ранее рассказал, что намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по его словам, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Карлсон сообщил, что интервью российского президента будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени.
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