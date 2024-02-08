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В Кремле считают, что Такер Карлсон не нуждается в российской защите - РИА Новости, 08.02.2024
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12:59 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/karlson-1926138289.html
В Кремле считают, что Такер Карлсон не нуждается в российской защите
В Кремле считают, что Такер Карлсон не нуждается в российской защите - РИА Новости, 08.02.2024
В Кремле считают, что Такер Карлсон не нуждается в российской защите
Американский журналист Такер Карлсон вряд ли нуждается в защите со стороны России после приезда в Москву и интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, он... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:59
2024-02-08T12:59
россия
москва
такер карлсон
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон вряд ли нуждается в защите со стороны России после приезда в Москву и интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, он может постоять за себя, считает пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Нуждается ли Карлсон в какой-то нашей защите? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя. Помимо не совсем вменяемых голосов в Соединенных Штатах, там звучат и вменяемые голоса. Поэтому будем смотреть. Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и с точкой зрения главы российского государства", - сказал он журналистам. Ранее Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Он пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
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В Кремле считают, что Такер Карлсон не нуждается в российской защите

Песков: Карлсон может постоять за себя, ему вряд ли нужна российская защита

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон вряд ли нуждается в защите со стороны России после приезда в Москву и интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, он может постоять за себя, считает пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Нуждается ли Карлсон в какой-то нашей защите? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя. Помимо не совсем вменяемых голосов в Соединенных Штатах, там звучат и вменяемые голоса. Поэтому будем смотреть. Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и с точкой зрения главы российского государства", - сказал он журналистам.
Ранее Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Он пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
7 февраля, 13:56
 
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