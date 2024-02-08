https://ria.ru/20240208/kampaniya-1926183961.html

Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешной кампании по выборам

Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешной кампании по выборам - РИА Новости, 08.02.2024

Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешной кампании по выборам

Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным пожелал успешного проведения кампании по выборам президента РФ, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:03

2024-02-08T15:03

2024-02-08T15:03

политика

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным пожелал успешного проведения кампании по выборам президента РФ, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы лидеров двух стран. "И также во время беседы Си Цзиньпин сказал, что знает о том, что в России ведется избирательная кампания по выборам президента, и он пожелал успешного проведения предстоящих в марте выборов", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240208/ushakov-1926182178.html

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