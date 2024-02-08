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Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешной кампании по выборам - РИА Новости, 08.02.2024
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15:03 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/kampaniya-1926183961.html
Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешной кампании по выборам
Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешной кампании по выборам - РИА Новости, 08.02.2024
Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешной кампании по выборам
Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным пожелал успешного проведения кампании по выборам президента РФ, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:03
2024-02-08T15:03
политика
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си цзиньпин
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юрий ушаков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным пожелал успешного проведения кампании по выборам президента РФ, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы лидеров двух стран. "И также во время беседы Си Цзиньпин сказал, что знает о том, что в России ведется избирательная кампания по выборам президента, и он пожелал успешного проведения предстоящих в марте выборов", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240208/ushakov-1926182178.html
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политика, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, выборы президента рф
Политика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ
Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешной кампании по выборам

Ушаков: Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешной кампании по выборам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным пожелал успешного проведения кампании по выборам президента РФ, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы лидеров двух стран.
«
"И также во время беседы Си Цзиньпин сказал, что знает о том, что в России ведется избирательная кампания по выборам президента, и он пожелал успешного проведения предстоящих в марте выборов", - сказал Ушаков.
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Вчера, 14:58
 
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