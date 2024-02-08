https://ria.ru/20240208/kakao-1926183036.html
Цены на какао-бобы в мире побили рекорд
Цены на какао-бобы в мире побили рекорд - РИА Новости, 08.02.2024
Цены на какао-бобы в мире побили рекорд
Биржевая стоимость какао-бобов в мире менее чем за неделю выросла на 500 долларов и в четверг достигла нового исторического рекорда – более 5,5 тысячи долларов... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:00
2024-02-08T15:00
2024-02-08T15:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Биржевая стоимость какао-бобов в мире менее чем за неделю выросла на 500 долларов и в четверг достигла нового исторического рекорда – более 5,5 тысячи долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. На прошлой неделе, 2 февраля, биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов. В ходе торгов четверга максимальная цена мартовских фьючерсов на поставку какао-бобов достигла 5 578 долларов за тонну. Предыдущий исторический максимум, установленный в 1977 году, составлял 5,4 тысячи долларов за тонну. Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. В прошлом году средние цены на какао-бобы выросли на 38%, достигнув своего пика в конце декабря на уровне 4,3 тысячи долларов за тонну. По данным ICE Futures, с тех пор стоимость этого сырья выросла еще на 30%.
https://ria.ru/20240203/kakao-1925203186.html
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экономика, красное море
Цены на какао-бобы в мире побили рекорд
Биржевая стоимость какао-бобов составила более пяти тысяч долларов за тонну
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Биржевая стоимость какао-бобов в мире менее чем за неделю выросла на 500 долларов и в четверг достигла нового исторического рекорда – более 5,5 тысячи долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
На прошлой неделе, 2 февраля, биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов.
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В ходе торгов четверга максимальная цена мартовских фьючерсов на поставку какао-бобов достигла 5 578 долларов за тонну. Предыдущий исторический максимум, установленный в 1977 году, составлял 5,4 тысячи долларов за тонну.
Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья.
В прошлом году средние цены на какао-бобы выросли на 38%, достигнув своего пика в конце декабря на уровне 4,3 тысячи долларов за тонну. По данным ICE Futures, с тех пор стоимость этого сырья выросла еще на 30%.
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