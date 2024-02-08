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Армия Израиля сообщила о ликвидации радикалов в секторе Газа - РИА Новости, 08.02.2024
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10:59 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/izrail-1926100685.html
Армия Израиля сообщила о ликвидации радикалов в секторе Газа
Армия Израиля сообщила о ликвидации радикалов в секторе Газа - РИА Новости, 08.02.2024
Армия Израиля сообщила о ликвидации радикалов в секторе Газа
Израильские военные продолжают целенаправленные операции по всей территории сектора Газа, за сутки в палестинском анклаве были ликвидированы десятки радикалов,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:59
2024-02-08T10:59
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. Израильские военные продолжают целенаправленные операции по всей территории сектора Газа, за сутки в палестинском анклаве были ликвидированы десятки радикалов, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Войска ЦАХАЛ действуют в западном Хан-Юнисе (юг сектора Газа) и параллельно ведут операции на севере сектора Газа... В Хан-Юнисе солдаты ЦАХАЛ выявили и уничтожили более 20 террористов в ходе наступления на террористические объекты. На севере сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛ в ходе различных столкновений в течение дня уничтожили десять террористов, террористы обстреляли танк противотанковыми ракетами... Военные направили истребитель ЦАХАЛ который поразил и уничтожил (эту) террористическую ячейку.", - говорится в сообщении. В армейской пресс-службе добавили, что несколько радикалов были ликвидированы в центральной части сектора Газа. Отмечается, что израильские силы также задержали десятки лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в том числе двух террористов, участвовавших в резне 7 октября, и еще одного радикала из элитного подразделения ХАМАС "Нухба". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что израильские военные за время операции в секторе Газа нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, отметив, что 18 и 24 батальонов радикальной группировки разгромлены. Премьер отметил, что армия Израиля ликвидировала или ранила 20 тысяч радикалов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек. Нетаньяху регулярно заявляет, что боевые действия продолжатся до достижения всех намеченных целей, которые включают полную ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и получение гарантий того, что из палестинского анклава больше не будет исходить угрозы для государства Израиль. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240207/netanyakhu-1926030250.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила о ликвидации радикалов в секторе Газа

Армия Израиля заявила, что за сутки ликвидировала десятки радикалов в Газе

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. Израильские военные продолжают целенаправленные операции по всей территории сектора Газа, за сутки в палестинском анклаве были ликвидированы десятки радикалов, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Войска ЦАХАЛ действуют в западном Хан-Юнисе (юг сектора Газа) и параллельно ведут операции на севере сектора Газа... В Хан-Юнисе солдаты ЦАХАЛ выявили и уничтожили более 20 террористов в ходе наступления на террористические объекты. На севере сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛ в ходе различных столкновений в течение дня уничтожили десять террористов, террористы обстреляли танк противотанковыми ракетами... Военные направили истребитель ЦАХАЛ который поразил и уничтожил (эту) террористическую ячейку.", - говорится в сообщении.
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В армейской пресс-службе добавили, что несколько радикалов были ликвидированы в центральной части сектора Газа.
Отмечается, что израильские силы также задержали десятки лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в том числе двух террористов, участвовавших в резне 7 октября, и еще одного радикала из элитного подразделения ХАМАС "Нухба".
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что израильские военные за время операции в секторе Газа нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, отметив, что 18 и 24 батальонов радикальной группировки разгромлены. Премьер отметил, что армия Израиля ликвидировала или ранила 20 тысяч радикалов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек.
Нетаньяху регулярно заявляет, что боевые действия продолжатся до достижения всех намеченных целей, которые включают полную ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и получение гарантий того, что из палестинского анклава больше не будет исходить угрозы для государства Израиль.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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