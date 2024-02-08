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Глава Удмуртии прокомментировал сообщение о взрывах под Ижевском - РИА Новости, 08.02.2024
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11:47 08.02.2024 (обновлено: 12:32 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/izhevsk-1926117333.html
Глава Удмуртии прокомментировал сообщение о взрывах под Ижевском
Глава Удмуртии прокомментировал сообщение о взрывах под Ижевском - РИА Новости, 08.02.2024
Глава Удмуртии прокомментировал сообщение о взрывах под Ижевском
Глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя взрывы под Ижевском, заявил, что на территории республики никаких чрезвычайных ситуаций не было. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:47
2024-02-08T12:32
происшествия
александр бречалов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 8 фев - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя взрывы под Ижевском, заявил, что на территории республики никаких чрезвычайных ситуаций не было.Вечером в среду в местных соцсетях появилось видео большого огненного взрыва за Ижевском. Некоторые пользователи говорили, что это испытание двигателей или сжигание на полигоне ракетного двигателя. В региональном главке МЧС сообщили, что чрезвычайных и нештатных ситуаций в регионе не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло.Бречалов в видеообращении в своём Telegram-канале заявил, что он обязательно бы всех проинформировал о чрезвычайной ситуации."Итого, за прошедшие сутки в Удмуртской республике никаких чрезвычайных ситуаций и происшествий не было. Поэтому продолжаем спокойно и неспокойно бороться со снегопадом", - сказал Бречалов.
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удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, александр бречалов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Александр Бречалов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
Глава Удмуртии прокомментировал сообщение о взрывах под Ижевском

Глава Удмуртии: никаких происшествий в республике не было, боремся со снегопадом

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 8 фев - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя взрывы под Ижевском, заявил, что на территории республики никаких чрезвычайных ситуаций не было.
Вечером в среду в местных соцсетях появилось видео большого огненного взрыва за Ижевском. Некоторые пользователи говорили, что это испытание двигателей или сжигание на полигоне ракетного двигателя. В региональном главке МЧС сообщили, что чрезвычайных и нештатных ситуаций в регионе не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло.
Бречалов в видеообращении в своём Telegram-канале заявил, что он обязательно бы всех проинформировал о чрезвычайной ситуации.
"Итого, за прошедшие сутки в Удмуртской республике никаких чрезвычайных ситуаций и происшествий не было. Поэтому продолжаем спокойно и неспокойно бороться со снегопадом", - сказал Бречалов.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло
Вчера, 11:26
 
ПроисшествияАлександр БречаловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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