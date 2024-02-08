https://ria.ru/20240208/izbienie-1926106259.html
В Тюмени двое мужчин избили подростков в подъезде
В Тюмени двое мужчин избили подростков в подъезде - РИА Новости, 08.02.2024
В Тюмени двое мужчин избили подростков в подъезде
Двое мужчин избили двух 16-летних юношей и их подругу в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне Новопатрушево города Тюмени, заведено уголовное... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:15
2024-02-08T11:15
2024-02-08T11:15
происшествия
тюмень
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 8 фев – РИА Новости. Двое мужчин избили двух 16-летних юношей и их подругу в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне Новопатрушево города Тюмени, заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как мужчины в подъезде дома бьют подростков, опубликовано в местных пабликах. В комментарии к видео мать одного из пострадавших сообщила, что 5 февраля ее "сын с другом и его девушка, им по 16 лет, одноклассники, подверглись избиению двумя взрослыми мужчинами просто из-за того, что им не понравилась шапка сына – они перепутали армейскую звезду с кадетской". "По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершенному преступлению", – прокомментировали ситуацию РИА Новости в пресс-службе полиции. В департаменте здравоохранения региона РИА Новости сообщили, что бригада скорой помощи выезжала на место происшествия, вызов поступил в 23.44 по местному времени. После осмотра и оказания первой медпомощи трех пациентов доставили в областную клиническую больницу №2, а затем отпустили на амбулаторное лечение, оценив их состояние как удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев несовершеннолетним, взято на контроль прокурором Тюменской области.
https://ria.ru/20240125/arest-1923534563.html
https://ria.ru/20240108/tagil-1920157368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Тюмени двое мужчин избили подростков в подъезде
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ТЮМЕНЬ, 8 фев – РИА Новости. Двое мужчин избили двух 16-летних юношей и их подругу в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне Новопатрушево города Тюмени, заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как мужчины в подъезде дома бьют подростков, опубликовано в местных пабликах. В комментарии к видео мать одного из пострадавших сообщила, что 5 февраля ее "сын с другом и его девушка, им по 16 лет, одноклассники, подверглись избиению двумя взрослыми мужчинами просто из-за того, что им не понравилась шапка сына – они перепутали армейскую звезду с кадетской".
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"По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершенному преступлению", – прокомментировали ситуацию РИА Новости в пресс-службе полиции.
В департаменте здравоохранения региона РИА Новости сообщили, что бригада скорой помощи выезжала на место происшествия, вызов поступил в 23.44 по местному времени. После осмотра и оказания первой медпомощи трех пациентов доставили в областную клиническую больницу №2, а затем отпустили на амбулаторное лечение, оценив их состояние как удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев несовершеннолетним, взято на контроль прокурором Тюменской области.
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