https://ria.ru/20240208/izbienie-1926106259.html

В Тюмени двое мужчин избили подростков в подъезде

В Тюмени двое мужчин избили подростков в подъезде - РИА Новости, 08.02.2024

В Тюмени двое мужчин избили подростков в подъезде

Двое мужчин избили двух 16-летних юношей и их подругу в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне Новопатрушево города Тюмени, заведено уголовное... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:15

2024-02-08T11:15

2024-02-08T11:15

происшествия

тюмень

тюменская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

ТЮМЕНЬ, 8 фев – РИА Новости. Двое мужчин избили двух 16-летних юношей и их подругу в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне Новопатрушево города Тюмени, заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как мужчины в подъезде дома бьют подростков, опубликовано в местных пабликах. В комментарии к видео мать одного из пострадавших сообщила, что 5 февраля ее "сын с другом и его девушка, им по 16 лет, одноклассники, подверглись избиению двумя взрослыми мужчинами просто из-за того, что им не понравилась шапка сына – они перепутали армейскую звезду с кадетской". "По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершенному преступлению", – прокомментировали ситуацию РИА Новости в пресс-службе полиции. В департаменте здравоохранения региона РИА Новости сообщили, что бригада скорой помощи выезжала на место происшествия, вызов поступил в 23.44 по местному времени. После осмотра и оказания первой медпомощи трех пациентов доставили в областную клиническую больницу №2, а затем отпустили на амбулаторное лечение, оценив их состояние как удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев несовершеннолетним, взято на контроль прокурором Тюменской области.

https://ria.ru/20240125/arest-1923534563.html

https://ria.ru/20240108/tagil-1920157368.html

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)