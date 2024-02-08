https://ria.ru/20240208/ivleeva-1926108851.html
Ивлеева отсудила у бизнесмена шесть тысяч рублей при иске на миллион
Ивлеева отсудила у бизнесмена шесть тысяч рублей при иске на миллион - РИА Новости, 08.02.2024
Ивлеева отсудила у бизнесмена шесть тысяч рублей при иске на миллион
Блогер Анастасия Ивлеева отсудила у частного предпринимателя из Петербурга около 6 тысяч рублей при исковых требованиях к нему на сумму свыше 1 миллиона рублей, РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:21
2024-02-08T11:21
2024-02-08T11:21
шоубиз
происшествия
анастасия ивлеева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева отсудила у частного предпринимателя из Петербурга около 6 тысяч рублей при исковых требованиях к нему на сумму свыше 1 миллиона рублей, следует из материалов дела. "Взыскать с индивидуального предпринимателя Ларичкина Дмитрия Александровича... в пользу индивидуального предпринимателя Узенюк Анастасии Вячеславовны (фамилия Ивлеевой по бывшему мужу - ред.) 6048 руб. неустойки и 133 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать", – говорится в решении арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на портале "Электронное правосудие". Мотивировочная часть судебного акта с указанием причин финансовых претензий Ивлеевой пока не опубликована. Согласно карточке дела, исковые требования были заявлены в размере 1 миллиона 79 тысяч 586 рублей 41 копейки. По данным некоторых СМИ, блогер рассчитывала отсудить компенсацию у мебельной компании, которая не выполнила ее заказ. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, анастасия ивлеева
Шоубиз, Происшествия, Анастасия Ивлеева
Ивлеева отсудила у бизнесмена шесть тысяч рублей при иске на миллион
Ивлеева отсудила у петербургского бизнесмена 6 тысяч рублей при иске на миллион
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева отсудила у частного предпринимателя из Петербурга около 6 тысяч рублей при исковых требованиях к нему на сумму свыше 1 миллиона рублей, следует из материалов дела.
"Взыскать с индивидуального предпринимателя Ларичкина Дмитрия Александровича... в пользу индивидуального предпринимателя Узенюк Анастасии Вячеславовны (фамилия Ивлеевой по бывшему мужу - ред.) 6048 руб. неустойки и 133 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать", – говорится в решении арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области
на портале "Электронное правосудие".
Мотивировочная часть судебного акта с указанием причин финансовых претензий Ивлеевой пока не опубликована. Согласно карточке дела, исковые требования были заявлены в размере 1 миллиона 79 тысяч 586 рублей 41 копейки.
По данным некоторых СМИ, блогер рассчитывала отсудить компенсацию у мебельной компании, которая не выполнила ее заказ. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Против Ивлеевой в третий раз подали иск на миллиард рублей