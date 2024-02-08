https://ria.ru/20240208/ivleeva-1926108851.html

Ивлеева отсудила у бизнесмена шесть тысяч рублей при иске на миллион

Ивлеева отсудила у бизнесмена шесть тысяч рублей при иске на миллион - РИА Новости, 08.02.2024

Ивлеева отсудила у бизнесмена шесть тысяч рублей при иске на миллион

Блогер Анастасия Ивлеева отсудила у частного предпринимателя из Петербурга около 6 тысяч рублей при исковых требованиях к нему на сумму свыше 1 миллиона рублей, РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:21

2024-02-08T11:21

2024-02-08T11:21

шоубиз

происшествия

анастасия ивлеева

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева отсудила у частного предпринимателя из Петербурга около 6 тысяч рублей при исковых требованиях к нему на сумму свыше 1 миллиона рублей, следует из материалов дела. "Взыскать с индивидуального предпринимателя Ларичкина Дмитрия Александровича... в пользу индивидуального предпринимателя Узенюк Анастасии Вячеславовны (фамилия Ивлеевой по бывшему мужу - ред.) 6048 руб. неустойки и 133 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать", – говорится в решении арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на портале "Электронное правосудие". Мотивировочная часть судебного акта с указанием причин финансовых претензий Ивлеевой пока не опубликована. Согласно карточке дела, исковые требования были заявлены в размере 1 миллиона 79 тысяч 586 рублей 41 копейки. По данным некоторых СМИ, блогер рассчитывала отсудить компенсацию у мебельной компании, которая не выполнила ее заказ. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240123/isk-1923043508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, анастасия ивлеева