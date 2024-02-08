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Туры в Россию для иностранцев подорожали вдвое - РИА Новости, 08.02.2024
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Туризм
 
11:42 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/inturist-1926114923.html
Туры в Россию для иностранцев подорожали вдвое
Туры в Россию для иностранцев подорожали вдвое - РИА Новости, 08.02.2024
Туры в Россию для иностранцев подорожали вдвое
Несмотря на туристическую привлекательность России и выгодный валютный курс, въездной туризм пока не восстановился до уровня допандемийного 2019 года, и одна из РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:42
2024-02-08T11:42
туризм
новости - туризм
россия
китай
москва
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
интурист
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Несмотря на туристическую привлекательность России и выгодный валютный курс, въездной туризм пока не восстановился до уровня допандемийного 2019 года, и одна из причин – резкое повышение стоимости поездок после пандемии, сообщают эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).“Средняя цена недельного тура с перелетом сейчас составляет около двух тысяч долларов. При этом в мире есть множество гораздо более дешевых туристических направлений”, – отмечают они.По данным Центробанка, за первые три квартала 2023 года экспорт туруслуг принес России пять миллиардов 124 миллиона. За тот же период 2019 года наша страна получила от въездного туризма восемь миллиардов 610 миллионов. Количество поездок за первые три квартала 2023 года сократилось более чем втрое по сравнению с 2019 годом.Правда, если раньше один турист в среднем тратил 435 долларов за поездку, то сейчас вдвое больше – 858 долларов. Такую статистику привел на стратегической сессии РСТ сопредседатель комитета по въездному туризму Алексей Венгин. Эксперт объяснил повышение среднего чека тем, что за последнее время сильно снизилось число приграничных, как правило, низкобюджетных турпоездок.Вместо групповых туристов из Китая поехали индивидуальные, более состоятельные, выросло число гостей из богатых арабских стран.Генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин уточнил, что конечная цена тура – еще выше. "Средняя цена брутто на тур в Россию – около тысячи долларов. Если добавить перелет – это уже две тысячи, что по международным меркам выше среднего уровня", – сказал он.Генеральный директор компании "Тари-Тур" Марина Левченко пояснила, что в программу недельного тура в Москву для иностранного туриста стоимостью тысяча долларов включены трансферы, размещение в отеле 4*, полноценное питание и экскурсии.По словам генерального директора компании "Свой-ТС" Сергея Войтовича, спрос на поездки в Россию сейчас заметно выше, чем год назад. "Мы принимаем группы из Гонконга, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, Индонезии, Таиланда, из стран Латинской Америки. Получаем хорошие отзывы, потому что в России есть что посмотреть, это очень привлекательное направление. Но средняя цена тура – довольно ощутимая сумма, особенно, когда туристы едут большими семьями, как, например, из стран Ближнего Востока", – считает он.Перелеты составляют большую часть стоимости тура. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин полагает, что возможности для снижения стоимости авиабилетов в России есть. "Одна из них – увеличение количества рейсов за рубеж. Когда мы ежегодно, например, наращиваем объемы по Турции на 50 процентов, цены опускаются на 20-30 процентов", – сказал он.Еще один путь, по его словам, – субсидирование на федеральном уровне регионов, которые заинтересованы в притоке иностранных туристов. Серьезной мерой поддержки Горин назвал отказ от паритета в международных перевозках и облегчение доступа на наш рынок иностранным авиакомпаниям.
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новости - туризм, россия, китай, москва, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), интурист, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Москва, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Интурист, отдых в России, Туризм
Туры в Россию для иностранцев подорожали вдвое

РСТ: путешествия в Россию для иностранных туристов подорожали вдвое

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуристки из Китая гуляют на Красной площади в Москве
Туристки из Китая гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Несмотря на туристическую привлекательность России и выгодный валютный курс, въездной туризм пока не восстановился до уровня допандемийного 2019 года, и одна из причин – резкое повышение стоимости поездок после пандемии, сообщают эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).
“Средняя цена недельного тура с перелетом сейчас составляет около двух тысяч долларов. При этом в мире есть множество гораздо более дешевых туристических направлений”, – отмечают они.
По данным Центробанка, за первые три квартала 2023 года экспорт туруслуг принес России пять миллиардов 124 миллиона. За тот же период 2019 года наша страна получила от въездного туризма восемь миллиардов 610 миллионов. Количество поездок за первые три квартала 2023 года сократилось более чем втрое по сравнению с 2019 годом.
Правда, если раньше один турист в среднем тратил 435 долларов за поездку, то сейчас вдвое больше – 858 долларов. Такую статистику привел на стратегической сессии РСТ сопредседатель комитета по въездному туризму Алексей Венгин. Эксперт объяснил повышение среднего чека тем, что за последнее время сильно снизилось число приграничных, как правило, низкобюджетных турпоездок.
Вместо групповых туристов из Китая поехали индивидуальные, более состоятельные, выросло число гостей из богатых арабских стран.
Генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин уточнил, что конечная цена тура – еще выше. "Средняя цена брутто на тур в Россию – около тысячи долларов. Если добавить перелет – это уже две тысячи, что по международным меркам выше среднего уровня", – сказал он.
Генеральный директор компании "Тари-Тур" Марина Левченко пояснила, что в программу недельного тура в Москву для иностранного туриста стоимостью тысяча долларов включены трансферы, размещение в отеле 4*, полноценное питание и экскурсии.
По словам генерального директора компании "Свой-ТС" Сергея Войтовича, спрос на поездки в Россию сейчас заметно выше, чем год назад. "Мы принимаем группы из Гонконга, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, Индонезии, Таиланда, из стран Латинской Америки. Получаем хорошие отзывы, потому что в России есть что посмотреть, это очень привлекательное направление. Но средняя цена тура – довольно ощутимая сумма, особенно, когда туристы едут большими семьями, как, например, из стран Ближнего Востока", – считает он.
Перелеты составляют большую часть стоимости тура. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин полагает, что возможности для снижения стоимости авиабилетов в России есть. "Одна из них – увеличение количества рейсов за рубеж. Когда мы ежегодно, например, наращиваем объемы по Турции на 50 процентов, цены опускаются на 20-30 процентов", – сказал он.
Еще один путь, по его словам, – субсидирование на федеральном уровне регионов, которые заинтересованы в притоке иностранных туристов. Серьезной мерой поддержки Горин назвал отказ от паритета в международных перевозках и облегчение доступа на наш рынок иностранным авиакомпаниям.
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