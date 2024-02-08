https://ria.ru/20240208/intervyu-1926275814.html

Антонов: американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону

Антонов: американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 08.02.2024

Антонов: американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону

Если простым людям в США позволят посмотреть интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, у многих "пелена с глаз... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T22:24

2024-02-08T22:24

2024-02-08T22:24

интервью владимира путина такеру карлсону

сша

россия

владимир путин

такер карлсон

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Если простым людям в США позволят посмотреть интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, у многих "пелена с глаз спадет", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Карлсон задает простые вопросы: почему американские граждане должны направлять свои налоги не на укрепление своей безопасности, не на то, чтобы избавиться страну от наркотиков, не на то, чтобы убрать с улиц городов США бездомных и нищету, а почему должны отправлять миллиарды долларов в какую-то далекую страну. Кстати говоря, далеко не все знают, я уже в этом не раз удостоверился, где находится вообще Украина", - сказал Антонов журналистам. "Если позволят здесь людям, простым людям посмотреть, что сказал Владимир Владимирович, как оценил он ситуацию, думаю, будет очень полезно. У многих просто пелена с глаз спадет", - добавил посол.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

интервью владимира путина такеру карлсону, сша, россия, владимир путин, такер карлсон, анатолий антонов