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Антонов: американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 08.02.2024
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22:24 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926275814.html
Антонов: американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону
Антонов: американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 08.02.2024
Антонов: американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону
Если простым людям в США позволят посмотреть интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, у многих "пелена с глаз... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:24
2024-02-08T22:24
интервью владимира путина такеру карлсону
сша
россия
владимир путин
такер карлсон
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Если простым людям в США позволят посмотреть интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, у многих "пелена с глаз спадет", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Карлсон задает простые вопросы: почему американские граждане должны направлять свои налоги не на укрепление своей безопасности, не на то, чтобы избавиться страну от наркотиков, не на то, чтобы убрать с улиц городов США бездомных и нищету, а почему должны отправлять миллиарды долларов в какую-то далекую страну. Кстати говоря, далеко не все знают, я уже в этом не раз удостоверился, где находится вообще Украина", - сказал Антонов журналистам. "Если позволят здесь людям, простым людям посмотреть, что сказал Владимир Владимирович, как оценил он ситуацию, думаю, будет очень полезно. У многих просто пелена с глаз спадет", - добавил посол.
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интервью владимира путина такеру карлсону, сша, россия, владимир путин, такер карлсон, анатолий антонов
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, США, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Анатолий Антонов
Антонов: американцам будет полезно посмотреть интервью Путина Карлсону

Антонов: у многих в США пелена спадет с глаз после интервью Карлсона с Путиным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Если простым людям в США позволят посмотреть интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, у многих "пелена с глаз спадет", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Карлсон задает простые вопросы: почему американские граждане должны направлять свои налоги не на укрепление своей безопасности, не на то, чтобы избавиться страну от наркотиков, не на то, чтобы убрать с улиц городов США бездомных и нищету, а почему должны отправлять миллиарды долларов в какую-то далекую страну. Кстати говоря, далеко не все знают, я уже в этом не раз удостоверился, где находится вообще Украина", - сказал Антонов журналистам.
«
"Если позволят здесь людям, простым людям посмотреть, что сказал Владимир Владимирович, как оценил он ситуацию, думаю, будет очень полезно. У многих просто пелена с глаз спадет", - добавил посол.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
7 февраля, 13:56
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуСШАРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонАнатолий Антонов
 
 
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