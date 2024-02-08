https://ria.ru/20240208/indiya-1926241583.html

В Индии выразили интерес к увеличению закупок нефти у России

В Индии выразили интерес к увеличению закупок нефти у России - РИА Новости, 08.02.2024

В Индии выразили интерес к увеличению закупок нефти у России

Индия заинтересована в долгосрочных контрактах с российскими поставщиками нефти, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:22

2024-02-08T18:22

2024-02-08T18:22

экономика

индия

россия

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ГОА (Индия), 8 фев - РИА Новости. Индия заинтересована в долгосрочных контрактах с российскими поставщиками нефти, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости. "Сто процентов, мы хотим долгосрочных контрактов со всеми компаниями, потому что наши потребности в нефти будут расти. Сегодня мы потребляем 5 миллионов баррелей в день, они вырастут до 6,5 и 7, они будут расти дальше. Поэтому нас интересует долгосрочная перспектива", - сказал он "Но если цена адекватная", - особо отметил Пури.

https://ria.ru/20240206/neft-1925630295.html

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экономика, индия, россия