https://ria.ru/20240208/il-76-1926148837.html

В Оренбурге простились с членами экипажа сбитого ВСУ Ил-76

В Оренбурге простились с членами экипажа сбитого ВСУ Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024

В Оренбурге простились с членами экипажа сбитого ВСУ Ил-76

Церемония прощания с членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, прошла в Оренбурге, проводить летчиков в последний путь пришли РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:19

2024-02-08T13:19

2024-02-08T13:20

россия

оренбург

оренбургская область

владимир путин

денис паслер

владимир бенедиктов

вооруженные силы украины

ил-76

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ОРЕНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Церемония прощания с членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, прошла в Оренбурге, проводить летчиков в последний путь пришли родные и друзья, а также представители власти и военнослужащие, передает корреспондент РИА Новости. Гражданская панихида проходила в главном зале спортивно-культурного комплекса "Оренбуржье". Около двух тысяч человек возложили венки и цветы в память о погибших летчиках. Проводить членов экипажа в последний путь пришли их родные, друзья, коллеги, а также командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Сегодня мы провожаем в последний путь, в последнюю командировку наш экипаж - экипаж настоящих защитников Отечества, всецело преданный делу. Это тяжелая утрата для всех нас. Они ушли, до конца выполнив свой воинский долг. Сегодня имена наших боевых товарищей навсегда вписаны в историю военно-транспортной авиации", - сказал Бенедиктов в ходе траурного митинга, после чего передал родственникам погибших Ордена мужества, которыми члены экипажа Ил-76 были награждены посмертно. Паслер также выразил свои соболезнования родным погибших, подчеркнув, что они воспитали героев. После церемонии прощания и митинга состоялось траурное шествие. Военно-транспортный самолет Ил-76, в котором перевозились на обмен 65 украинских пленных, был сбит ВСУ 24 января над Белгородской областью. Все находившиеся на борту, включая троих сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.

https://ria.ru/20240208/il-76-1926092205.html

https://ria.ru/20240207/il-76-1925837419.html

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