https://ria.ru/20240208/gulkina-1926180712.html

"Прожить невозможно": экс-солистка "Миража" рассказала о маленькой пенсии

"Прожить невозможно": экс-солистка "Миража" рассказала о маленькой пенсии - РИА Новости, 08.02.2024

"Прожить невозможно": экс-солистка "Миража" рассказала о маленькой пенсии

Бывшая солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина в интервью изданию Prozvezd, приуроченному к ее 60-летию, пожаловалась, что получает маленькую пенсию. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:10

2024-02-08T15:10

2024-02-08T15:10

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина в интервью изданию Prozvezd, приуроченному к ее 60-летию, пожаловалась, что получает маленькую пенсию. В беседе Гулькина сразу заявила, что она "работающий пенсионер". "На те несколько тысяч рублей, что мне насчитали при моем-то стаже, прожить невозможно. Большая пенсия – это мираж!" — сказала певица.Бывшая участница легендарной группы 80-х добавила, что не имеет звания заслуженной и народной артистки, из-за чего не получает надбавки к пенсии. По словам Гулькиной, она несколько раз начинала собирать документы, чтобы получить звание, но "до финала так и не дошла", и просить ни у кого не стала. "Можно сколько угодно говорить всякие высокие слова, но самом деле все измеряется деньгами. А мне нужно кормить не только себя, но и 11 котов, большинство из которых я подобрала на улице. Также дома у меня два больших аквариума с рыбками. Это мой маленький рай", – поделилась знаменитость. Наталья Гулькина выступала в группе "Мираж" с 1986 по 1988 годы. За это время она приняла участие в записи таких песен, как "Солнечное лето", "Безумный мир", "Я не хочу" и некоторых других. В 2004-м году Гулькина вместе с Маргаритой Суханкиной "возродили" знаменитый проект. Однако в 2011-м году на фоне разногласий с коллегами исполнительница снова покинула группу и занялась сольной карьерой.

https://ria.ru/20231214/mirazh-1915865315.html

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, наталья гулькина, пенсия, маргарита суханкина , мираж