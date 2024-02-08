https://ria.ru/20240208/goszakupki-1926175159.html
Правительство подготовило поправки для оптимизации госзакупок
Правительство подготовило поправки для оптимизации госзакупок - РИА Новости, 08.02.2024
Правительство подготовило поправки для оптимизации госзакупок
Кабмин подготовил поправки для оптимизации всех госзакупок, на некоторые иностранные товары и услуги будет введен запрет, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:32
2024-02-08T14:32
2024-02-08T14:54
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кабмин подготовил поправки для оптимизации всех госзакупок, на некоторые иностранные товары и услуги будет введен запрет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подчеркнув, что правила проведения госзакупок должны стать предельно понятными для всех сторон и опираться на закупку российских брендов."По поручению президента правительство подготовило поправки в законодательство для оптимизации всех закупочных процедур, они соответственно устанавливают единый порядок предоставления преимущества отечественной продукции. Прежде всего речь идет о правовых основаниях как для полного запрета на участие в торгах определенных иностранных товаров или услуг, так и для введения ограничений в рамках условия "второй лишний", когда существует российский претендент", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Еще одна защитная мера – это применение коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний."В случае с конкуренцией сразу нескольких продуктов, которые изготовлены внутри страны, предпочтение, соответственно, будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства", – пояснил он.Председатель правительства подчеркнул, что правила проведения госзакупок и выбора победителя должны "быть максимально простыми и понятными" для всех участников, а приоритет должен отдаваться российским брендам."Такой подход имеет важнейшее значение для развития всех отраслей, стимулирует создание новых собственных производств", - добавил он.
https://ria.ru/20230712/drony-1883712913.html
https://ria.ru/20230913/trebovaniya-1896018643.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство подготовило поправки для оптимизации госзакупок
Мишустин: правительство подготовило поправки для оптимизации госзакупок
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кабмин подготовил поправки для оптимизации всех госзакупок, на некоторые иностранные товары и услуги будет введен запрет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подчеркнув, что правила проведения госзакупок должны стать предельно понятными для всех сторон и опираться на закупку российских брендов.
"По поручению президента правительство подготовило поправки в законодательство для оптимизации всех закупочных процедур, они соответственно устанавливают единый порядок предоставления преимущества отечественной продукции. Прежде всего речь идет о правовых основаниях как для полного запрета на участие в торгах определенных иностранных товаров или услуг, так и для введения ограничений в рамках условия "второй лишний", когда существует российский претендент", - сказал Мишустин
на совещании с кабмином.
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Еще одна защитная мера – это применение коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний.
"В случае с конкуренцией сразу нескольких продуктов, которые изготовлены внутри страны, предпочтение, соответственно, будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства", – пояснил он.
Председатель правительства подчеркнул, что правила проведения госзакупок и выбора победителя должны "быть максимально простыми и понятными" для всех участников, а приоритет должен отдаваться российским брендам.
"Такой подход имеет важнейшее значение для развития всех отраслей, стимулирует создание новых собственных производств", - добавил он.
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