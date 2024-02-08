https://ria.ru/20240208/gosdep-1926271712.html

Госдеп отказался комментировать отставку Залужного

Госдеп отказался комментировать отставку Залужного - РИА Новости, 09.02.2024

Госдеп отказался комментировать отставку Залужного

Госдепартамент США назвал отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного суверенным решением Украины и отказался ее комментировать. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T21:42

2024-02-08T21:42

2024-02-09T00:26

специальная военная операция на украине

украина

государственный департамент сша

в мире

сша

валерий залужный

александр сырский

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Госдепартамент США назвал отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного суверенным решением Украины и отказался ее комментировать."Это суверенное решение правительства Украины. Я оставлю им (право - ред.) высказываться на эту тему", - сказал заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до сих пор командовал сухопутными войсками.

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