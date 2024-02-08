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Госдеп отказался комментировать отставку Залужного - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/gosdep-1926271712.html
Госдеп отказался комментировать отставку Залужного
Госдеп отказался комментировать отставку Залужного - РИА Новости, 09.02.2024
Госдеп отказался комментировать отставку Залужного
Госдепартамент США назвал отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного суверенным решением Украины и отказался ее комментировать. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T21:42
2024-02-09T00:26
специальная военная операция на украине
украина
государственный департамент сша
в мире
сша
валерий залужный
александр сырский
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Госдепартамент США назвал отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного суверенным решением Украины и отказался ее комментировать."Это суверенное решение правительства Украины. Я оставлю им (право - ред.) высказываться на эту тему", - сказал заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до сих пор командовал сухопутными войсками.
https://ria.ru/20240208/naznachenie-1926271462.html
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украина, государственный департамент сша, в мире, сша, валерий залужный, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, Украина, Государственный департамент США, В мире, США, Валерий Залужный, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного
Госдеп отказался комментировать отставку Залужного

Госдеп назвал отставку Залужного суверенным решением Украины

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Госдепартамент США назвал отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного суверенным решением Украины и отказался ее комментировать.
«
"Это суверенное решение правительства Украины. Я оставлю им (право - ред.) высказываться на эту тему", - сказал заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до сих пор командовал сухопутными войсками.
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Назначение Сырского не поменяет ситуацию для России, считают в Совфеде
Вчера, 21:39
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГосударственный департамент СШАВ миреСШАВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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