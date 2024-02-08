https://ria.ru/20240208/gorskoe-1926107538.html

ВСУ обстреляли Горское в ЛНР

ВСУ обстреляли Горское в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2024

ВСУ обстреляли Горское в ЛНР

Украинские силовики обстреляли город Горское в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:17

2024-02-08T11:17

2024-02-08T11:17

первомайск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли город Горское в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня, ориентировочно в 08.50, под обстрелом оказался город Горское, входящий в состав городского округа город Первомайск. Был зафиксирован один прилет в жилой массив", - сообщил Колягин. По его словам, ВСУ предположительно использовали для обстрела вооружение западного образца, тип которого еще предстоит определить. "По предварительной информации жертв среди мирного населения нет. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняем", - написал Колягин.

https://ria.ru/20240208/snaryady-1926100553.html

первомайск

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия