https://ria.ru/20240208/gorskoe-1926107538.html
ВСУ обстреляли Горское в ЛНР
ВСУ обстреляли Горское в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2024
ВСУ обстреляли Горское в ЛНР
Украинские силовики обстреляли город Горское в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:17
2024-02-08T11:17
2024-02-08T11:17
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли город Горское в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня, ориентировочно в 08.50, под обстрелом оказался город Горское, входящий в состав городского округа город Первомайск. Был зафиксирован один прилет в жилой массив", - сообщил Колягин. По его словам, ВСУ предположительно использовали для обстрела вооружение западного образца, тип которого еще предстоит определить. "По предварительной информации жертв среди мирного населения нет. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняем", - написал Колягин.
https://ria.ru/20240208/snaryady-1926100553.html
первомайск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Горское в ЛНР
Мэр Первомайска: ВСУ обстреляли Горское в ЛНР