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В Пермском крае локализовали пожар, где огонь с газопровода перешел на дома - РИА Новости, 08.02.2024
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21:57 08.02.2024 (обновлено: 23:36 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/gazoprovod-1926273220.html
В Пермском крае локализовали пожар, где огонь с газопровода перешел на дома
В Пермском крае локализовали пожар, где огонь с газопровода перешел на дома - РИА Новости, 08.02.2024
В Пермском крае локализовали пожар, где огонь с газопровода перешел на дома
Возгорание в пермской Куеде, где огонь с горящего газопровода перешел на несколько домов, локализовано на площади 180 "квадратов", сообщили в краевом МЧС. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:57
2024-02-08T23:36
происшествия
пермский край
дмитрий махонин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Возгорание в пермской Куеде, где огонь с горящего газопровода перешел на несколько домов, локализовано на площади 180 "квадратов", сообщили в краевом МЧС. Ранее в экстренных службах сообщили, что в Куединском округе Пермского края огонь с горящего газопровода перешел на соседние дома. По данным губернатора Дмитрия Махонина, в результате пожара пострадали шесть человек. Людей отвезли в местную больницу. "По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений. Пожар локализован на площади 180 квадратных метров. По первоначальный информации, на пожаре погибших нет", - говорится в сообщении. В местных пабликах в соцсетях жители пишут, что дома горят в деревне Солодовка под Куедой, еще до инцидента люди чувствовали запах газа. Деревня Солодовка расположена в южной части округа, примыкает с востока к Куеде. В населенном пункте проживает около 120 человек.
https://ria.ru/20240208/postradavshie-1926272395.html
https://ria.ru/20240207/pozhar-1925855700.html
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происшествия, пермский край, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Дмитрий Махонин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае локализовали пожар, где огонь с газопровода перешел на дома

В пермской Куеде локализовали пожар, где огонь с газопровода перешел на дома

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Возгорание в пермской Куеде, где огонь с горящего газопровода перешел на несколько домов, локализовано на площади 180 "квадратов", сообщили в краевом МЧС.
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Куединском округе Пермского края огонь с горящего газопровода перешел на соседние дома. По данным губернатора Дмитрия Махонина, в результате пожара пострадали шесть человек. Людей отвезли в местную больницу.
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"По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений. Пожар локализован на площади 180 квадратных метров. По первоначальный информации, на пожаре погибших нет", - говорится в сообщении.
В местных пабликах в соцсетях жители пишут, что дома горят в деревне Солодовка под Куедой, еще до инцидента люди чувствовали запах газа.
Деревня Солодовка расположена в южной части округа, примыкает с востока к Куеде. В населенном пункте проживает около 120 человек.
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ПроисшествияПермский крайДмитрий МахонинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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