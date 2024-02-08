https://ria.ru/20240208/gaza-1926128444.html

Израиль освободил 71 арестованного палестинца из сектора Газа

Израиль освободил 71 арестованного палестинца из сектора Газа - РИА Новости, 08.02.2024

Израиль освободил 71 арестованного палестинца из сектора Газа

Израиль выпустил на свободу 71 палестинца, арестованного в ходе операции в секторе Газа, в том числе 19 женщин, сообщило Главное управление погранпереходов в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:20

2024-02-08T12:20

2024-02-08T12:37

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ГАЗА, 8 фев - РИА Новости. Израиль выпустил на свободу 71 палестинца, арестованного в ходе операции в секторе Газа, в том числе 19 женщин, сообщило Главное управление погранпереходов в палестинском анклаве."Израильская оккупация выпустила сегодня 71 заключенного, арестованного в различных районах анклава, через пропускной пункт Керем-Шалом, в том числе 19 женщин, - говорится в заявлении.Время от времени армия Израиля отпускает десятки палестинцев, арестованных в районах проведения израильской наземной операции в секторе Газа.

https://ria.ru/20240205/peregovory-1925388473.html

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Кирилл Волков

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа