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Израиль освободил 71 арестованного палестинца из сектора Газа - РИА Новости, 08.02.2024
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12:20 08.02.2024 (обновлено: 12:37 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/gaza-1926128444.html
Израиль освободил 71 арестованного палестинца из сектора Газа
Израиль освободил 71 арестованного палестинца из сектора Газа - РИА Новости, 08.02.2024
Израиль освободил 71 арестованного палестинца из сектора Газа
Израиль выпустил на свободу 71 палестинца, арестованного в ходе операции в секторе Газа, в том числе 19 женщин, сообщило Главное управление погранпереходов в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:20
2024-02-08T12:37
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ГАЗА, 8 фев - РИА Новости. Израиль выпустил на свободу 71 палестинца, арестованного в ходе операции в секторе Газа, в том числе 19 женщин, сообщило Главное управление погранпереходов в палестинском анклаве."Израильская оккупация выпустила сегодня 71 заключенного, арестованного в различных районах анклава, через пропускной пункт Керем-Шалом, в том числе 19 женщин, - говорится в заявлении.Время от времени армия Израиля отпускает десятки палестинцев, арестованных в районах проведения израильской наземной операции в секторе Газа.
https://ria.ru/20240205/peregovory-1925388473.html
израиль
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Израиль освободил 71 арестованного палестинца из сектора Газа

Израиль освободил 52 палестинских мужчин и 19 женщин, арестованных в Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 8 фев - РИА Новости. Израиль выпустил на свободу 71 палестинца, арестованного в ходе операции в секторе Газа, в том числе 19 женщин, сообщило Главное управление погранпереходов в палестинском анклаве.
"Израильская оккупация выпустила сегодня 71 заключенного, арестованного в различных районах анклава, через пропускной пункт Керем-Шалом, в том числе 19 женщин, - говорится в заявлении.
Время от времени армия Израиля отпускает десятки палестинцев, арестованных в районах проведения израильской наземной операции в секторе Газа.
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
В Ливане допустили гибкость Израиля на переговорах по Газе
5 февраля, 03:44
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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