https://ria.ru/20240208/gatilov-1926117821.html

Гатилов рассказал о роли МККК в обмене военнопленными

Гатилов рассказал о роли МККК в обмене военнопленными - РИА Новости, 08.02.2024

Гатилов рассказал о роли МККК в обмене военнопленными

Международный Комитет Красного Креста (МККК) продолжает выполнять свою роль посредника в вопросах обмена военнопленными в контексте СВО, Россия ценит вклад этой РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:48

2024-02-08T11:48

2024-02-08T11:48

в мире

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украина

женева (город)

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борис мишель

геннадий гатилов

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) продолжает выполнять свою роль посредника в вопросах обмена военнопленными в контексте СВО, Россия ценит вклад этой организации, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Тема обмена удерживаемыми военнослужащими очень деликатная и не терпящая публичного обсуждения. Комитет неоднократно выражал готовность и участвовал в этих операциях. Так что свою роль он продолжает играть в соответствующих обстоятельствах", - сказал он. Гатилов добавил, что Россия ценит весомый вклад МККК в усилия по преодолению гуманитарных кризисов по всему миру, оказание помощи жертвам вооруженных конфликтов и содействию соблюдения международного гуманитарного права (МГП). "В последние годы наши связи с комитетом динамично развиваются. Особое место, разумеется, занимает взаимодействие в контексте СВО, а именно реагирование на гуманитарные нужды населения в новых российских регионах, содействие внутренне перемещенным лицам и беженцам, а также обеспечение прав российских военнослужащих, удерживаемых Украиной", - пояснил дипломат. Постпред РФ отметил, что Россия регулярно привлекает внимание МККК к нарушениям международного гуманитарного права со стороны киевского режима. Имеются ввиду непрекращающиеся обстрелы гражданских объектов и жилых кварталов, применение запрещенных видов оружия, использование мирных жителей в качестве живого щита, жестокое обращении с российскими военнослужащими. "Стоит отметить, что наши контакты с Комитетом традиционно носят конфиденциальный характер. Это помогает более эффективно решать насущные гуманитарные вопросы, избавляя их от ненужной политизации", - подчеркнул Гатилов. В декабре замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не против обмена пленными с Украиной при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК), контакты по этому поводу ведутся. В сентябре глава делегации МККК в Москве Борис Мишель заявил, что МККК готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом. Летом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных, в ходе встречи ее участники также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территориях Украины и России.

https://ria.ru/20230617/plennye-1878919518.html

https://ria.ru/20240125/plennye-1923392153.html

россия

украина

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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