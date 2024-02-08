https://ria.ru/20240208/gatilov-1926117821.html
Гатилов рассказал о роли МККК в обмене военнопленными
Гатилов рассказал о роли МККК в обмене военнопленными - РИА Новости, 08.02.2024
Гатилов рассказал о роли МККК в обмене военнопленными
Международный Комитет Красного Креста (МККК) продолжает выполнять свою роль посредника в вопросах обмена военнопленными в контексте СВО, Россия ценит вклад этой РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:48
2024-02-08T11:48
2024-02-08T11:48
в мире
россия
украина
женева (город)
сергей вершинин
борис мишель
геннадий гатилов
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) продолжает выполнять свою роль посредника в вопросах обмена военнопленными в контексте СВО, Россия ценит вклад этой организации, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Тема обмена удерживаемыми военнослужащими очень деликатная и не терпящая публичного обсуждения. Комитет неоднократно выражал готовность и участвовал в этих операциях. Так что свою роль он продолжает играть в соответствующих обстоятельствах", - сказал он. Гатилов добавил, что Россия ценит весомый вклад МККК в усилия по преодолению гуманитарных кризисов по всему миру, оказание помощи жертвам вооруженных конфликтов и содействию соблюдения международного гуманитарного права (МГП). "В последние годы наши связи с комитетом динамично развиваются. Особое место, разумеется, занимает взаимодействие в контексте СВО, а именно реагирование на гуманитарные нужды населения в новых российских регионах, содействие внутренне перемещенным лицам и беженцам, а также обеспечение прав российских военнослужащих, удерживаемых Украиной", - пояснил дипломат. Постпред РФ отметил, что Россия регулярно привлекает внимание МККК к нарушениям международного гуманитарного права со стороны киевского режима. Имеются ввиду непрекращающиеся обстрелы гражданских объектов и жилых кварталов, применение запрещенных видов оружия, использование мирных жителей в качестве живого щита, жестокое обращении с российскими военнослужащими. "Стоит отметить, что наши контакты с Комитетом традиционно носят конфиденциальный характер. Это помогает более эффективно решать насущные гуманитарные вопросы, избавляя их от ненужной политизации", - подчеркнул Гатилов. В декабре замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не против обмена пленными с Украиной при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК), контакты по этому поводу ведутся. В сентябре глава делегации МККК в Москве Борис Мишель заявил, что МККК готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом. Летом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных, в ходе встречи ее участники также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территориях Украины и России.
https://ria.ru/20230617/plennye-1878919518.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, женева (город), сергей вершинин, борис мишель, геннадий гатилов, международный комитет красного креста (мккк), оон, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Сергей Вершинин, Борис Мишель, Геннадий Гатилов, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Гатилов рассказал о роли МККК в обмене военнопленными
Гатилов: МККК помогает в обмене военнопленными в контексте СВО
ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) продолжает выполнять свою роль посредника в вопросах обмена военнопленными в контексте СВО, Россия ценит вклад этой организации, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Тема обмена удерживаемыми военнослужащими очень деликатная и не терпящая публичного обсуждения. Комитет неоднократно выражал готовность и участвовал в этих операциях. Так что свою роль он продолжает играть в соответствующих обстоятельствах", - сказал он.
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Гатилов добавил, что Россия ценит весомый вклад МККК в усилия по преодолению гуманитарных кризисов по всему миру, оказание помощи жертвам вооруженных конфликтов и содействию соблюдения международного гуманитарного права (МГП).
«
"В последние годы наши связи с комитетом динамично развиваются. Особое место, разумеется, занимает взаимодействие в контексте СВО, а именно реагирование на гуманитарные нужды населения в новых российских регионах, содействие внутренне перемещенным лицам и беженцам, а также обеспечение прав российских военнослужащих, удерживаемых Украиной", - пояснил дипломат.
Постпред РФ отметил, что Россия регулярно привлекает внимание МККК к нарушениям международного гуманитарного права со стороны киевского режима. Имеются ввиду непрекращающиеся обстрелы гражданских объектов и жилых кварталов, применение запрещенных видов оружия, использование мирных жителей в качестве живого щита, жестокое обращении с российскими военнослужащими.
"Стоит отметить, что наши контакты с Комитетом традиционно носят конфиденциальный характер. Это помогает более эффективно решать насущные гуманитарные вопросы, избавляя их от ненужной политизации", - подчеркнул Гатилов.
В декабре замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
заявил, что Россия не против обмена пленными с Украиной
при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК), контакты по этому поводу ведутся.
В сентябре глава делегации МККК в Москве Борис Мишель
заявил, что МККК готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом.
Летом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных, в ходе встречи ее участники также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территориях Украины и России.
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