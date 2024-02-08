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Дипломат оценил возможности Франции по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 08.02.2024
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07:08 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/frantsiya-1926069059.html
Дипломат оценил возможности Франции по урегулированию конфликта на Украине
Дипломат оценил возможности Франции по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 08.02.2024
Дипломат оценил возможности Франции по урегулированию конфликта на Украине
Не видно, что Париж может сделать для урегулирования конфликта на Украине, а история с минскими соглашениями не добавила доверия, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:08
2024-02-08T07:08
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Не видно, что Париж может сделать для урегулирования конфликта на Украине, а история с минскими соглашениями не добавила доверия, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее демонстрировал, что хочет урегулировать конфликт на Украине. Он, в том числе, совершил визит в Китай, где обсуждал с главой КНР свой "мирный план". Однако посол РФ усомнился, что Франция вообще заинтересована в скором и мирном завершении конфликта. "Не видно, как может та же Франция с этой точки зрения сыграть. Они уже сыграли в 2014 году, выступив гарантами вместе с немцами и поляками соглашения (Виктора) Януковича и оппозиции. Мы помним, что случилось на следующий день после этого. (Франсуа) Олланд с (Ангелой) Меркель признались не так давно, что они пошли на заключение минских соглашений, но никогда не собирались их выполнять. Поэтому какого-то особого доверия к европейцам, в том числе к французам, это не добавляет", - отметил дипломат. Он также указал на то, что ЕС ждет результатов выборов США, чтобы выработать свою дальнейшую позицию. "Так или иначе все они в кулуарах говорят о том, что главный начальник сидит за океаном, и для того, чтобы определиться с политикой главного начальника, надо дождаться американских выборов", - добавил Мешков. Дипломат при этом вновь подтвердил, что позиция руководства России – оставлять двери для диалога открытыми. В декабре 2022 года бывший канцлер ФРГ заявила, что целью минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена. Ее слова подтвердил и экс-президент Франции Франсуа Олланд.
https://ria.ru/20240208/naemniki-1926068053.html
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франция, украина, россия, алексей мешков, франсуа олланд, эммануэль макрон, евросоюз, в мире
Франция, Украина, Россия, Алексей Мешков, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон, Евросоюз, В мире
Дипломат оценил возможности Франции по урегулированию конфликта на Украине

Дипломат Мешков: у Парижа нет явных возможностей по установлению мира на Украине

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Не видно, что Париж может сделать для урегулирования конфликта на Украине, а история с минскими соглашениями не добавила доверия, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее демонстрировал, что хочет урегулировать конфликт на Украине. Он, в том числе, совершил визит в Китай, где обсуждал с главой КНР свой "мирный план". Однако посол РФ усомнился, что Франция вообще заинтересована в скором и мирном завершении конфликта.
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"Не видно, как может та же Франция с этой точки зрения сыграть. Они уже сыграли в 2014 году, выступив гарантами вместе с немцами и поляками соглашения (Виктора) Януковича и оппозиции. Мы помним, что случилось на следующий день после этого. (Франсуа) Олланд с (Ангелой) Меркель признались не так давно, что они пошли на заключение минских соглашений, но никогда не собирались их выполнять. Поэтому какого-то особого доверия к европейцам, в том числе к французам, это не добавляет", - отметил дипломат.
Он также указал на то, что ЕС ждет результатов выборов США, чтобы выработать свою дальнейшую позицию.
"Так или иначе все они в кулуарах говорят о том, что главный начальник сидит за океаном, и для того, чтобы определиться с политикой главного начальника, надо дождаться американских выборов", - добавил Мешков.
Дипломат при этом вновь подтвердил, что позиция руководства России – оставлять двери для диалога открытыми.
В декабре 2022 года бывший канцлер ФРГ заявила, что целью минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена. Ее слова подтвердил и экс-президент Франции Франсуа Олланд.
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