https://ria.ru/20240208/frantsiya-1926069059.html

Дипломат оценил возможности Франции по урегулированию конфликта на Украине

Дипломат оценил возможности Франции по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 08.02.2024

Дипломат оценил возможности Франции по урегулированию конфликта на Украине

Не видно, что Париж может сделать для урегулирования конфликта на Украине, а история с минскими соглашениями не добавила доверия, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:08

2024-02-08T07:08

2024-02-08T07:08

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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Не видно, что Париж может сделать для урегулирования конфликта на Украине, а история с минскими соглашениями не добавила доверия, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее демонстрировал, что хочет урегулировать конфликт на Украине. Он, в том числе, совершил визит в Китай, где обсуждал с главой КНР свой "мирный план". Однако посол РФ усомнился, что Франция вообще заинтересована в скором и мирном завершении конфликта. "Не видно, как может та же Франция с этой точки зрения сыграть. Они уже сыграли в 2014 году, выступив гарантами вместе с немцами и поляками соглашения (Виктора) Януковича и оппозиции. Мы помним, что случилось на следующий день после этого. (Франсуа) Олланд с (Ангелой) Меркель признались не так давно, что они пошли на заключение минских соглашений, но никогда не собирались их выполнять. Поэтому какого-то особого доверия к европейцам, в том числе к французам, это не добавляет", - отметил дипломат. Он также указал на то, что ЕС ждет результатов выборов США, чтобы выработать свою дальнейшую позицию. "Так или иначе все они в кулуарах говорят о том, что главный начальник сидит за океаном, и для того, чтобы определиться с политикой главного начальника, надо дождаться американских выборов", - добавил Мешков. Дипломат при этом вновь подтвердил, что позиция руководства России – оставлять двери для диалога открытыми. В декабре 2022 года бывший канцлер ФРГ заявила, что целью минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена. Ее слова подтвердил и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

https://ria.ru/20240208/naemniki-1926068053.html

https://ria.ru/20240207/konferentsiya-1925944529.html

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франция, украина, россия, алексей мешков, франсуа олланд, эммануэль макрон, евросоюз, в мире