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Финляндия продлила закрытие границы с Россией - РИА Новости, 08.02.2024
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14:36 08.02.2024 (обновлено: 15:27 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926176784.html
Финляндия продлила закрытие границы с Россией
Финляндия продлила закрытие границы с Россией - РИА Новости, 08.02.2024
Финляндия продлила закрытие границы с Россией
Правительство Финляндии снова продлило закрытие границы с Россией, срок определен до 14 апреля, сообщает в четверг министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:36
2024-02-08T15:27
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Правительство Финляндии снова продлило закрытие границы с Россией, срок определен до 14 апреля, сообщает в четверг министерство внутренних дел страны."Правительство приняло решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года", – сказано в пресс-релизе на сайте МВД.В соответствии с предыдущим решением правительства, граница между Финляндией и Россией была закрыта до 11 февраля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран."Мы не заметили никаких изменений в деятельности России. Напротив, полученная информация подтверждает оценку того, что Россия продолжает свою гибридную операцию. Есть основания полагать, что это долгосрочная ситуация. В районе российской границы находятся по меньшей мере сотни, а, возможно, и тысячи мигрантов, которые ждут возможности продолжить свой путь в Финляндию", – приводятся слова министра внутренних дел Мари Рантанен в пресс-релизе.Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926072009.html
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россия, финляндия, в мире
Россия, Финляндия, В мире
Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля

© Фото : ФТС России/TelegramПункт пропуска на границе России и Финляндии
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : ФТС России/Telegram
Пункт пропуска на границе России и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Правительство Финляндии снова продлило закрытие границы с Россией, срок определен до 14 апреля, сообщает в четверг министерство внутренних дел страны.
«
"Правительство приняло решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года", – сказано в пресс-релизе на сайте МВД.
В соответствии с предыдущим решением правительства, граница между Финляндией и Россией была закрыта до 11 февраля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
"Мы не заметили никаких изменений в деятельности России. Напротив, полученная информация подтверждает оценку того, что Россия продолжает свою гибридную операцию. Есть основания полагать, что это долгосрочная ситуация. В районе российской границы находятся по меньшей мере сотни, а, возможно, и тысячи мигрантов, которые ждут возможности продолжить свой путь в Финляндию", – приводятся слова министра внутренних дел Мари Рантанен в пресс-релизе.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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