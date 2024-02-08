https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926082771.html
Отношения России и Финляндии полностью разрушены, заявил посол Кузнецов
Отношения России и Финляндии полностью разрушены, заявил посол Кузнецов - РИА Новости, 08.02.2024
Отношения России и Финляндии полностью разрушены, заявил посол Кузнецов
Двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены, выборы нового президента Финляндии не приведут к их улучшению, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:28
2024-02-08T09:28
2024-02-08T09:28
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павел кузнецов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены, выборы нового президента Финляндии не приведут к их улучшению, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Об ухудшении двусторонних российско-финляндских отношений говорить, пожалуй, уже нельзя. Речь идет об их полном разрушении. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия, нанесла долговременный структурный ущерб самой ткани соседства наших стран, которая нарабатывалась десятилетиями упорного труда россиян и финнов", - сказал он. Заморожен политдиалог, полностью разорваны деловые связи, контакты между финскими и российскими регионами, городами и муниципалитетами, общественными организациями, граница по-прежнему "на замке", любое транспортное сообщение отменено, добавил Кузнецов. "Такого "железного занавеса" между нашими странами-соседями не было, пожалуй, никогда, даже в 20-30-е годы прошлого века накануне Второй мировой войны. Выборы президента Финляндии, судя по дискуссиям кандидатов на этот пост и по общей общественно-политической атмосфере в стране, вряд ли существенно изменят ситуацию к лучшему", - сказал глава дипмиссии. Выборы президента Финляндии пройдут 11 февраля. Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. В первом туре президентских выборов, который состоялся 28 января, Стубб набрал 27,2% голосов, Хаависто - 25,8%. Стубб - кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция". Ранее он занимал должности главы МИД и премьер-министра Финляндии, не участвовал в политике с 2020 по 2023 год. Хаависто баллотировался от объединения избирателей, входит в партию "Зеленый союз". Хаависто ранее занимал пост министра иностранных дел в правительстве Санны Марин. Хаависто уже третий раз баллотируется на выборах, в 2012 и 2018 году проиграл на выборах Саули Ниинисте. Оба кандидата выступают за закрытие границы с Россией, поддерживают введение антироссийских санкций и оказание военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20240206/finlyandiya-1925729133.html
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в мире, финляндия, хельсинки, павел кузнецов, александр стубб, пекка хаависто, россия
В мире, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов, Александр Стубб, Пекка Хаависто, Россия
Отношения России и Финляндии полностью разрушены, заявил посол Кузнецов
Посол: выборы президента Финляндии не приведут к улучшению отношений с Россией
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены, выборы нового президента Финляндии не приведут к их улучшению, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
«
"Об ухудшении двусторонних российско-финляндских отношений говорить, пожалуй, уже нельзя. Речь идет об их полном разрушении. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия, нанесла долговременный структурный ущерб самой ткани соседства наших стран, которая нарабатывалась десятилетиями упорного труда россиян и финнов", - сказал он.
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Заморожен политдиалог, полностью разорваны деловые связи, контакты между финскими и российскими регионами, городами и муниципалитетами, общественными организациями, граница по-прежнему "на замке", любое транспортное сообщение отменено, добавил Кузнецов.
"Такого "железного занавеса" между нашими странами-соседями не было, пожалуй, никогда, даже в 20-30-е годы прошлого века накануне Второй мировой войны. Выборы президента Финляндии, судя по дискуссиям кандидатов на этот пост и по общей общественно-политической атмосфере в стране, вряд ли существенно изменят ситуацию к лучшему", - сказал глава дипмиссии.
Выборы президента Финляндии пройдут 11 февраля. Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. В первом туре президентских выборов, который состоялся 28 января, Стубб набрал 27,2% голосов, Хаависто - 25,8%.
Стубб - кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция". Ранее он занимал должности главы МИД и премьер-министра Финляндии, не участвовал в политике с 2020 по 2023 год.
Хаависто баллотировался от объединения избирателей, входит в партию "Зеленый союз". Хаависто ранее занимал пост министра иностранных дел в правительстве Санны Марин. Хаависто уже третий раз баллотируется на выборах, в 2012 и 2018 году проиграл на выборах Саули Ниинисте.
Оба кандидата выступают за закрытие границы с Россией, поддерживают введение антироссийских санкций и оказание военной помощи Киеву.
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