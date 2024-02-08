https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926062885.html

Дипломат оценил урон финскому бизнесу от санкций против России

Дипломат оценил урон финскому бизнесу от санкций против России - РИА Новости, 08.02.2024

Дипломат оценил урон финскому бизнесу от санкций против России

Финский бизнес потерял миллиарды от введения санкций против России, в результате которых финские компании ушли с российского рынка, пострадали транзитная... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:25

2024-02-08T05:25

2024-02-08T05:25

экономика

россия

хельсинки

брюссель

павел кузнецов

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Финский бизнес потерял миллиарды от введения санкций против России, в результате которых финские компании ушли с российского рынка, пострадали транзитная отрасль и туризм, заявил РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. "Потери финских компаний от ухода из России оцениваются во многие миллиарды евро. Перекрыв практически все виды транспортного сообщения между нашими странами, финны лишились весьма прибыльной отрасли – транзитной. Введенный запрет на въезд в страну российских граждан (опять же далеко не все европейские страны пошли на этот шаг) серьезно ударил по туристическому бизнесу. В лучшие годы доход от туристов из России составлял здесь до 1,5–2 миллиардов евро", — сказал он. Большинство крупных финских фирм, особенно с государственным капиталом, ушли с российского рынка в отличие от своих многих западных конкурентов, уточнил Кузнецов. "Финляндия не только активно поддерживает санкционную политику Вашингтона и Брюсселя в отношении России, но и пытается быть здесь впереди планеты всей", — сказал глава дипмиссии. Помимо неукоснительного выполнения всех директив и рекомендаций Евросоюза, финны добровольно в инициативном порядке отказались от импорта российских трубопроводного газа, нефти, угля, электричества, ряда других товаров, хотя Брюссель этого и не требовал от Хельсинки, добавил посол.

https://ria.ru/20240207/sanktsii-1925841359.html

россия

хельсинки

брюссель

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экономика, россия, хельсинки, брюссель, павел кузнецов