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В Хабаровске третьему фигуранту дела о похищении людей вынесли приговор
В Хабаровске третьему фигуранту дела о похищении людей вынесли приговор - РИА Новости, 08.02.2024
В Хабаровске третьему фигуранту дела о похищении людей вынесли приговор
Третий фигурант дела о похищении трех человек из Хабаровска осужден к лишению свободы в колонии строгого режима, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:15
2024-02-08T15:15
2024-02-08T15:15
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ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Третий фигурант дела о похищении трех человек из Хабаровска осужден к лишению свободы в колонии строгого режима, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. По данным следствия, в декабре 2021 года хабаровчанин с двумя соучастниками похитил местного жителя, избил и насильно посадил в автомобиль "для принудительного возвращения к месту работы в Приморский край". Фигуранты также захватили двух его знакомых, которые стали очевидцами случившегося (мужчину и женщину). На протяжении двух суток их удерживали в съемной квартире Хабаровска, избивая. Позднее их привезли во Владивосток, где те были вынуждены работать у предпринимателя до февраля 2022 года. "Собранные следственным отделом по Центральному району Хабаровска доказательства признаны достаточными для постановления судом обвинительного приговора в отношении 31-летнего мужчины. Он признан виновным по пунктам "а, в, ж" части 2 ст. 126 (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Судом мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК. Ранее сообщалось, что еще два фигуранта дела уже осуждены к лишению свободы в колонии особого режима и получили наказание - три года и 13 лет.
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, владивосток
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Владивосток
В Хабаровске третьему фигуранту дела о похищении людей вынесли приговор
В Хабаровске третьему фигуранту дела о похищении людей дали пять лет тюрьмы