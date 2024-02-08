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Прием заявок на компенсацию затрат для фермеров стартовал в МО
Прием заявок на компенсацию затрат для фермеров стартовал в МО - РИА Новости, 08.02.2024
Прием заявок на компенсацию затрат для фермеров стартовал в МО
Фермеры Московской области смогут получить компенсации части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках. Прием заявок на получение господдержки... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:28
2024-02-08T15:28
2024-02-08T15:28
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Фермеры Московской области смогут получить компенсации части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках. Прием заявок на получение господдержки стартовал 1 февраля, сообщил телеканал “360”.По словам главы минсельхозпрода региона Владислава Мурашова, это позволит региональным товаропроизводителям возместить от 50% до 90% процентов затрат. Меры поддержки распространяются на зерновую, мясную, рыбную, молочную и другую продукцию.Отмечается, что фермеры смогут направить полученные средства на оценку соответствия продукции международным стандартам, проведение ветеринарных мероприятий и многое другое.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Фермеры Московской области смогут получить компенсации части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках. Прием заявок на получение господдержки стартовал 1 февраля, сообщил телеканал “360”
.
По словам главы минсельхозпрода региона Владислава Мурашова, это позволит региональным товаропроизводителям возместить от 50% до 90% процентов затрат. Меры поддержки распространяются на зерновую, мясную, рыбную, молочную и другую продукцию.
Отмечается, что фермеры смогут направить полученные средства на оценку соответствия продукции международным стандартам, проведение ветеринарных мероприятий и многое другое.