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Прием заявок на компенсацию затрат для фермеров стартовал в МО

Прием заявок на компенсацию затрат для фермеров стартовал в МО - РИА Новости, 08.02.2024

Прием заявок на компенсацию затрат для фермеров стартовал в МО

Фермеры Московской области смогут получить компенсации части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках. Прием заявок на получение господдержки... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:28

2024-02-08T15:28

2024-02-08T15:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Фермеры Московской области смогут получить компенсации части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках. Прием заявок на получение господдержки стартовал 1 февраля, сообщил телеканал “360”.По словам главы минсельхозпрода региона Владислава Мурашова, это позволит региональным товаропроизводителям возместить от 50% до 90% процентов затрат. Меры поддержки распространяются на зерновую, мясную, рыбную, молочную и другую продукцию.Отмечается, что фермеры смогут направить полученные средства на оценку соответствия продукции международным стандартам, проведение ветеринарных мероприятий и многое другое.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)